На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5
ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-востоку от города Сирджан с населением около 207 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.