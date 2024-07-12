18:55 (мск), источник: ТАСС

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-востоку от города Сирджан с населением около 207 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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