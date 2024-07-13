Что делать, если на огурцах много пустоцветов?
Эксперт рассказал о проблеме затененных мест и недостаточного полива.
Эксперт рассказал о проблеме затененных мест и недостаточного полива.
Никто не спорит: цветы у огурцов очень даже симпатичные. Можно сказать — дизайнерские и легко вписываемые в любой концепт высокой моды. Но дачники выращивают их вовсе не для красоты, а ради плодов-зеленцов. И в этом смысле у цветка есть вполне определенная задача — этот самый зеленец завязать. Однако часто случается так, что цветок с ней не справляется. Ибо — пустоцвет. И подчас их бывает гораздо больше, чем цветов функциональных. Как избежать такой ситуации? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Огурец очень любит свет, тепло и воду, а если ему чего-то не хватает — на растении формируются стерильные женские цветки — пустоцветы либо одни мужские, и потенциальная урожайность падает. Поэтому категорически нельзя выращивать огурец в затененных местах и допускать загущение посевов, от этого он цветет лишь пустоцветами.
Однако даже если все правильно — высокий урожай еще нужно получить. Для этого сильно ветвящиеся сорта огурцов прищипывают над 5-м или 6-м листом. Если же огурец успел вырасти больше — его все равно нужно прищипнуть, но уже выше. После того как плеть прищипнута — растения сильнорослых сортов огурца начинают формировать боковые побеги с зеленцами, на которых и сосредоточены женские цветки.
Следует отметить, что прищипывать нужно не все огурцы. Ряд современных гибридов, особенно тепличных, образует плоды в узлах главного побега и мало ветвится. Такие огурцы прищипывать для усиления плодоношения обычно не нужно.
Иногда добиться завязи можно и недостаточным поливом. Когда огурец чувствует, что почва подсохла и растение слегка подвянет, — полив возобновляется. Огурец при этом испытывает дискомфорт и начинает болеть, что тоже дает внутренний сигнал на размножение и продуцирование завязи. Но тут надо не переборощить и делать это лишь в случае, если огурцы идут в зеленую массу и не вяжут плоды.
В момент плодоношения огурцов плети следует подсыпать землей и удобрить навозной водой (1 кг навоза на 1 ведро). Лучше будет, если навозную воду смешать с фосфорно-калийным удобрением (1 чайная ложка калийной соли и 2 столовых ложки суперфосфата на ведро воды). Расход раствора — 1 стакан на растение. Кроме питания огурца, навозная вода защищает растения от многих грибковых и бактериальных болезней, в первую очередь от мучнистой росы, бактериоза и пероноспороза. Часто такая обработка бывает просто незаменимой, особенно если имеются в виду повторные посадки огурца.