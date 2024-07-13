Можно ли закладывать на зимнее хранение ранний картофель?
Эксперт рассказал о важности глубины погреба.
Эксперт рассказал о важности глубины погреба.
Бытует устойчивое мнение, что ранний картофель совершенно не годится для хранения зимой — только семенные клубни для этого подходят. Мол, ранний на то и ранний, чтобы быстро насладиться им в июле, а вот зимой дачнику пристало потреблять только поздние сорта. Так ли это на самом деле? Или речь идет об очередном мифе?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— То, что ранние сорта картофеля практически не хранятся зимой, на самом деле почти правда. Раннее созревание влечет за собой ряд проблем, связанных с созреванием клубней и их вкусовыми качествами. Вкус и рассыпчатость семенного картофеля, естественно, никого не волнуют, но именно ранние сорта утрачивают их быстро, отсюда, по всей вероятности, и возникло вышеозначенное убеждение.
На хорошее вызревание — а это первейшее условие хорошего долгого хранения картошки — уходит 3−4 недели. То есть у ранних сортов образуется естественная временная дельта, которая и портит все дело: клубень в порядке, до закладки еще далеко.
Но, как было сказано, мы здесь имеем дело с «почти» правдой. Почему? Дело в том, что должна длительность хранения определяться еще и условиями такового. Огромное значение придается температуре, влажности воздуха, качеству тары и так далее. Так вот, ранний картофель, в отличие от более поздних собратьев, очень трепетно относится к соблюдению данных факторов. А вот соблюсти их во время хранения удается далеко не всем. Хотя бы в силу устройства хранилища.
И при всех прочих равных сравнительно удачно сохранить ранний картофель для употребления в пищу могут те дачники, у которых погреб расположен на глубине не менее 2,8 метра от уровня грунта и глубже. Такая глубина, как выясняется, способствует и оптимальному температурному режиму, и правильную влажность воздуха при этом сохранять гораздо легче. Владельцы таких хранилищ могут позволить себе роскошь заготавливать ранние сорта картофеля, не беспокоясь о том, как они проявят себя в супе и пюре. А вот остальным придется обойтись. Ну или соорудить хранилище на указанной глубине.