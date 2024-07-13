Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Сибири и Якутии из-за полярного дня

«На северо-востоке Сибири и севере Якутии температура будет повышаться [и составит] 25−27 градусов. Связано это с тем, что над этими регионами сформировался антициклональный режим погоды. Небо малооблачное, там “бушует” полярный день, то есть солнце не заходит», — уточнил метеоролог.
Вильфанд также сообщил, что солнце все время прогревает подстилающую поверхность, что приводит к высокой температуре воздуха. Осадков в регионах практически не выпадет.
По его словам, такая тенденция приведет к тому, что к началу следующей недели, особенно к середине, существенно повысится пожароопасность на севере Сибири.
Полярный день — это период, когда Солнце больше чем сутки не заходит за горизонт. В более северных районах его продолжительность увеличивается.