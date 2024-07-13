10:22 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Сибири и Якутии из-за полярного дня

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Температура на севере Якутии, а также на северо-востоке Сибири будет повышаться в ближайшую неделю. В регионе отмечается полярный день, пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«На северо-востоке Сибири и севере Якутии температура будет повышаться [и составит] 25−27 градусов. Связано это с тем, что над этими регионами сформировался антициклональный режим погоды. Небо малооблачное, там “бушует” полярный день, то есть солнце не заходит», — уточнил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что солнце все время прогревает подстилающую поверхность, что приводит к высокой температуре воздуха. Осадков в регионах практически не выпадет.

По его словам, такая тенденция приведет к тому, что к началу следующей недели, особенно к середине, существенно повысится пожароопасность на севере Сибири.

Полярный день — это период, когда Солнце больше чем сутки не заходит за горизонт. В более северных районах его продолжительность увеличивается.

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