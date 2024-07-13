Как правильно выращивать виноград из косточки
Эксперт объяснил, почему так важен цвет материнской ягоды.
Эксперт объяснил, почему так важен цвет материнской ягоды.
Виноград прекрасно размножается черенками, однако изрядное число дачников стремится обзавестись собственной лозой, вырастив ее из косточек понравившегося им сорта. Считается, что так сортовые особенности сохраняются гарантированно. И хотя это заблуждение, выращивание винограда именно из косточек имеет реальный смысл, особенно при дефиците или невозможности достать иной посадочный материал. Как же получить хороший результат? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Из косточек в средней полосе России лучше выращивать виноград ранних сортов. Остановитесь на том, который лучше всего плодоносит в вашей местности.
Отбор семян делайте таким образом. Берите ягоды только нового урожая. Если это белые сорта, то оболочка материнской ягоды должна быть ровного золотистого цвета, без признаков перегревания и, разумеется, гнилей и болезней. При этом ягоды должны быть еще и твердыми на ощупь, яркие не годятся. Если сорт красный, то предпочтите не слишком темные ягоды.
После извлечения косточек подвергните их стратификации. Для этого надо поместить их в кусок ткани (лучше какой-нибудь натуральной, не синтетической), слегка увлажнить ткань и поместить все в холодильник на нижнюю полку. Периодически осматривайте семена: возможно появление плесени. Если это произойдет — промойте виноградные косточки в трехпроцентной перекиси водорода.
Высаживать косточки в средних широтах лучше не раньше конца мая-начала июня, когда угроза возвратных заморозков окончательно минует.
При посадке косточки надо заделывать в почву на глубину 1,5−2 сантиметра. Всходы должны появиться примерно через две недели. Если погода жаркая — могут и через 10 дней, а если прохладная, то не исключена задержка еще на 5−7 дней.
Помните: место для винограда должно быть надежно защищено от сквозняков, солнце должно пребывать над ним не менее 15 часов в сутки. Всходы надо регулярно поливать, землю поддерживать в рыхлом состоянии. Недели через три после появления всходов подкормите виноград калийно-фосфорным удобрением.