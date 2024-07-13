10:16 (мск), источник: ТАСС

На Балтийском море начался курортный сезон

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Курортный сезон открыт на Балтийском море, температура воды на побережье Калининградской области преодолела отметку в 21 градус. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Stephan Glauner/СС0

«В Северо-Западном федеральном округе замечательная погода, [температура] там 22−24 градуса. В Карелии, в Ленинградской и Калининградской областях −25 — 27 градусов. Температура воды на побережье Калининградской области [составляет] 21 градус. На Балтийском море уже курортный сезон начался», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на выходных в регионе возможны дожди, затем погода ожидается без осадков. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне 13 — 18 градусов.

По его словам, на Урале ожидается прохладная погода. В Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ночные температуры составляют 8 — 13 градусов, дневные прогнозируются в пределах 20 градусов.

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