«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает агентство городских новостей (АГН) «Москва».
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает агентство городских новостей (АГН) «Москва».
По информации источника, 13 июля с полудня до шести часов вечера в столице будет аномально высокая температура воздуха.
«Период предупреждения — с 12:00 13 июля до 18:00 13 июля. Сильная жара», — говорится в сообщении.