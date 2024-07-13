10:58 (мск), источник: Мослента

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает агентство городских новостей (АГН) «Москва».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары | Источник: ТАСС

По информации источника, 13 июля с полудня до шести часов вечера в столице будет аномально высокая температура воздуха.

«Период предупреждения — с 12:00 13 июля до 18:00 13 июля. Сильная жара», — говорится в сообщении.

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