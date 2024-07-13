Москвичей предупредили о дождях в воскресенье
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт… В среднем на город (Москву) выпадет 6−14 миллиметров (осадков), а местами и 25», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что за счет динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11−13 километров. Это значит, что при грозе порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, не исключен град.