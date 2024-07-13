В ДНР и Ростовской области впервые обнаружили абрикосовую тлю

«Наиболее вероятным путем проникновения вредителя в регион является самостоятельное расселение, ускоренное непреднамеренным завозом с растительным материалом или грузами с территории Центральной Европы», — сказал старший научный сотрудник лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ФГБНУ ДБС Александр Губин.
Уточняется, что найдена абрикосовая тля Myzus mumecola (Matsumura, 1917) — это восточноазиатский вид, которые впервые обнаружили в Европе в 2016 году на территории Италии. Несмотря на широкое ее распространение и высокую вредоносность абрикосовой тли в странах Азии, ее жизненный цикл слабо изучен.
Известно, что основными кормовыми растениями являются различные виды абрикоса, где вредитель весной формирует колонии на нижней стороне листьев, вызывая их деформацию, что приводит к задержке роста, отмиранию молодых побегов, усыханию цветочных почек и завязей. В июне появляются крылатые самки, покидающие абрикос и мигрирующие на вторичные кормовые растения.
В настоящее время ученые пытаются установить вторичные кормовые растения вида. Удалось выяснить, что осенью крылатые самки возвращаются на абрикос, на ветвях которого вид зимует в виде яиц.
В результате питания тли на абрикосе существенно снижаются продуктивность, декоративность и общая жизнеспособность растений.
При этом страдают как саженцы и молодые растения, так и взрослые деревья. Несмотря на то, что во время миграции тлей растения частично компенсируют утрату листьев, массово выпуская дополнительные побеги, но урожай может быть полностью потерян. При этом абрикосовая тля способна переносить возбудителя шарки (оспы) сливы — одного из наиболее вредоносных карантинных вирусных заболеваний косточковых культур. Шарка сливы является объектом внутреннего карантина на территории Российской Федерации и уже зафиксирована в ДНР и Ростовской области.
Заведующий лабораторией проблем биоинвазий и защиты растений ФГБНУ ДБС Владимир Мартынов считает, что абрикосовой тле следует уделить особое внимание как новому опасному специализированному вредителю.
Для этого необходимо организовать систему мониторинга вида в плодовых садах, а также внедрить систему химических защитных мероприятий, например, использовать инсектициды. Максимальная эффективность будет достигаться при двух обработках — до и после цветения абрикоса.