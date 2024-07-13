В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах
В Анапе временно запрещено использование надувных плавательных средств и катамаранов.
В Анапе временно запрещено использование надувных плавательных средств и катамаранов.
Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.
«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование матрасов, кругов и других надувных плавательных средств в море запрещено», — говорится в сообщении.
В мэрии также призвали жителей быть предельно осторожными, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, усилить контроль за детьми.
До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности — к примеру, когда родители не следят за своими детьми.
Еще одна распространенная причина ЧП на воде — это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой, заключил инспектор.