16:48 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Подмосковье ожидают грозу 14 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ распространили предупреждение о грозе, которая может пройти в Московском регионе в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

«Гроза, период предупреждения с 05:00 мск 14 июля до 17:00 14 июля», — отмечает Гидрометцентр РФ касательно столицы. В Подмосковье непогоду ждут в период с 02:00 до 18:00 мск. Однако в обоих регионах из-за грозы объявлен желтый метеорологический уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

Кроме того, в последний день уходящей недели будет действовать в столице еще и оранжевый погодный уровень, который метеорологи связывают с сильной жарой, которая должна сохраниться по городу. Этот уровень на прогностических картах символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозу, в течение дня воскресенья на фоне облачной с прояснениями погоды воздух в Москве прогреется до плюс 28−30 градусов, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер будет дуть северной четверти 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Ранее в комплексе городского хозяйства столичной мэрии напоминали, что во время грозы необходимо быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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