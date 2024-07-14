Куст — пуст. Почему смородина, малина и крыжовник могут не дать ягод
Разобраться в причинах отсутствия урожая помогает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Разобраться в причинах отсутствия урожая помогает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Обидная ситуация: куст малины, смородины, крыжовника всегда обильно плодоносил, а этим летом на нем — ни ягодки, или ягод катастрофически мало. В чем причина? Разобраться в этом помогает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Причин может быть несколько десятков, попробуем проанализировать самые основные, — говорит Туманов. — Для точной постановки диагноза важно проанализировать, на каком именно этапе нет плодов: цвели ли кусты, были ли почки». По словам эксперта, самая распространенная проблема — почки на кусте смородины поражены почковым клещом, поэтому он не дал урожая в сезоне. «Если вы не проводите никакую профилактику кустов от почкового клеща весной, то ситуация может выглядеть именно как поражение растения этим паразитом: клещ заражает куст, почки раздуваются и — все. В таком случае не доходит даже до цветения», — объясняет эксперт.
Еще один возможный вариант — на кусте могли подмерзнуть цветы. Такое тоже бывает, хоть и не часто.
И, конечно, нельзя забывать о различных вредителях. Например, огневка крыжовниковая. Не верьте названию, она встречается не только на крыжовнике, но и на смородине. Поселилась на кусте такая, поедает его потихоньку — и урожая он дает все меньше и меньше, а то и не дает вообще.
Все проблемы, описанные в разделе про смородину, могут поразить и другие кустовые растения. В том числе — малину и смородину. «Правда, на малине не бывает почкового клеща, но бывает долгоносик, который мог съесть цветы. — поясняет Туманов. — Как правило, заморозки малину не поражают, потому что она цветет позже всех».
Но, по словам эксперта, очень часто дачникам, особенно начинающим, не достает навыков, чтобы справиться с определенным сортом малины, например, с ремонтантным. Если за него возьмется профессионал, то он получит два урожая (весенний и осенний), а если человек без каких-либо навыков, то часто не получает ничего. Иными словами, самая распространенная причина, по которой куст малины стоит без ягод — нарушение технологии ухода.
«Крыжовник не дает урожай чаще всего из-за американской мучнистой росы, — говорит наш эксперт. — Зачастую это происходит со старыми сортами (а на них приходится 90% ассортимента сегодня). Роса одолевает крыжовник особенно во влажное лето, и поражает кусты достаточно сильно». Если не проводить профилактику, то обычно в мае заражаются кончики листьев, а затем зараза переходит на ягоды. Появляются очаги росы, которые позже приобретают коричневый цвет. И даже если на таком кусте появляются ягоды, есть их нельзя!
«Сейчас появилось много современных сортов, которые устойчивы к американской мучнистой росе. Самое удобное для дачников — покупать и сажать их. В таком случае не нужно делать никакую профилактику», — завершает эксперт.