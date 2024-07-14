09:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Как отличить лилию от лилейника?

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Внешнее сходство далеко не всегда означает полную идентичность, в случае с лилиями и лилейниками различия лежат довольно глубоко, особенно в одном, важнейшем для дачников-цветоводов параметре, диктующем особенности ухода.

И, если эти два цветка не распознать, то ошибки могут носить фатальный характер. Впрочем, отличить их довольно несложно, даже самому неискушенному в тонкостях и капризах флоры. Но как конкретно?

Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

— На самом деле визуальные различия у этих двух растений выражены довольно четко. Разный тип куста, строение лепестков и листьев. Но есть, конечно же, и биологические «несовпадения», и разница в агротехнике выращивания, и в уходе за ними.

У лилии стебель одиночный, без ответвлений.

Источник: Unsplash / CC0

Бутоны располагаются в его верхней части, высота колеблется от 0,5 до трех метров.

У лилейника не одинокий стебель, а куст с ответвлениями, не вырастающий более метра.

Источник: Unsplash / CC0

Листья у него длиннее, чем у лилии.

Лилия — цветок луковичный, лилейник — корневищный. И вообще они относятся к разным семействам: лилия — к Лилейным, а лилейник — к Ксанторреевым.

Лилия требовательна к почве, предпочитает плодородную, хорошо дренированную и рыхлую. Лилейник в этом плане едва ли не образец неприхотливости. Лилии цветут в июле-августе, лилейник — с мая и по конец сентября.

При этом оба цветка весьма солнцелюбивы, но лилия предпочитает обильный полив и чувствительна к недостатку влаги, а лилейник склонен к поливам умеренным и избыток воды переносит плохо.

Лилию можно размножить собственно луковицами, их чешуйками, семенами, стеблевыми и листовыми черенками, в то время как лилейник — только семенами и делением куста.

И еще. Лилейник, помимо того, что неприхотлив, еще и морозостоек, хорошо переносит суровые и капризные зимы. Лилия же теплолюбива и на зиму нуждается в укрытии.

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