Как отличить лилию от лилейника?
Когда морозоустойчивость выглядит почти нежно.
Когда морозоустойчивость выглядит почти нежно.
Внешнее сходство далеко не всегда означает полную идентичность, в случае с лилиями и лилейниками различия лежат довольно глубоко, особенно в одном, важнейшем для дачников-цветоводов параметре, диктующем особенности ухода.
И, если эти два цветка не распознать, то ошибки могут носить фатальный характер. Впрочем, отличить их довольно несложно, даже самому неискушенному в тонкостях и капризах флоры. Но как конкретно?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.
— На самом деле визуальные различия у этих двух растений выражены довольно четко. Разный тип куста, строение лепестков и листьев. Но есть, конечно же, и биологические «несовпадения», и разница в агротехнике выращивания, и в уходе за ними.
У лилии стебель одиночный, без ответвлений.
Бутоны располагаются в его верхней части, высота колеблется от 0,5 до трех метров.
У лилейника не одинокий стебель, а куст с ответвлениями, не вырастающий более метра.
Листья у него длиннее, чем у лилии.
Лилия — цветок луковичный, лилейник — корневищный. И вообще они относятся к разным семействам: лилия — к Лилейным, а лилейник — к Ксанторреевым.
Лилия требовательна к почве, предпочитает плодородную, хорошо дренированную и рыхлую. Лилейник в этом плане едва ли не образец неприхотливости. Лилии цветут в июле-августе, лилейник — с мая и по конец сентября.
При этом оба цветка весьма солнцелюбивы, но лилия предпочитает обильный полив и чувствительна к недостатку влаги, а лилейник склонен к поливам умеренным и избыток воды переносит плохо.
Лилию можно размножить собственно луковицами, их чешуйками, семенами, стеблевыми и листовыми черенками, в то время как лилейник — только семенами и делением куста.
И еще. Лилейник, помимо того, что неприхотлив, еще и морозостоек, хорошо переносит суровые и капризные зимы. Лилия же теплолюбива и на зиму нуждается в укрытии.