09:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Лунный посевной календарь дачника и садовода с 15 по 21 июля 2024 года

На этой неделе уникальное полнолуние, которое не отменяет работу на грядках.

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Эта садово-огородная неделя интересна тем, что завершится вполне себе рабочим полнолунием, поскольку именно оно, в силу прохождения Луны через знак Козерога, не считается вредным для работ с растениями и землей, такие полнолуния случаются исключительно в високосных годах. Все остальные дни пройдут в обычном режиме, но всем следует вносить в перечень дел дополнительные поливы — корректировка на жару.

15—16 июля — растущая Луна в Скорпионе

Прополка сорняков, формирование стеблей у огурцов и томатов. При обнаружении большого количества пустоцветов на какой-либо плети — прищипните ее выше 5−6-го листа.

17—18 июля — растущая Луна в Стрельце

Обрезка плодовых деревьев и кустарников. В это время в обрезке особенно нуждаются черешня и виноград.

19—20 июля — растущая Луна в Козероге

Последний срок высаживания рассады поздних сортов томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов в теплицы и открытый грунт. Не упустите момент — позже уже ничего не получится.

21 июля — Луна в Козероге. Полнолуние

Рыхление почвы в огороде, при желании возможны посевы в междурядья зеленых культур, совместимых с основными посадками. То же самое можно проделать и с освободившимися участками огорода.

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