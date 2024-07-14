Лунный посевной календарь дачника и садовода с 15 по 21 июля 2024 года
На этой неделе уникальное полнолуние, которое не отменяет работу на грядках.
На этой неделе уникальное полнолуние, которое не отменяет работу на грядках.
Эта садово-огородная неделя интересна тем, что завершится вполне себе рабочим полнолунием, поскольку именно оно, в силу прохождения Луны через знак Козерога, не считается вредным для работ с растениями и землей, такие полнолуния случаются исключительно в високосных годах. Все остальные дни пройдут в обычном режиме, но всем следует вносить в перечень дел дополнительные поливы — корректировка на жару.
Прополка сорняков, формирование стеблей у огурцов и томатов. При обнаружении большого количества пустоцветов на какой-либо плети — прищипните ее выше 5−6-го листа.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников. В это время в обрезке особенно нуждаются черешня и виноград.
Последний срок высаживания рассады поздних сортов томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов в теплицы и открытый грунт. Не упустите момент — позже уже ничего не получится.
Рыхление почвы в огороде, при желании возможны посевы в междурядья зеленых культур, совместимых с основными посадками. То же самое можно проделать и с освободившимися участками огорода.