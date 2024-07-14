09:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Магнитная буря 14 июля: усиление возмущений до опасных значений

Людям, которые остро реагируют на изменения погоды, предстоит пережить еще одну мощную геоатаку.

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Источник: NASA

В воскресенье, 14 июля, К-индекс поднимется до 5 баллов, что считается магнитной бурей класса G1. При такой солнечной активности метеопаты, вероятно, столкнутся с головными болями, дискомфортом в суставах, повышением артериального давления, тревожностью и бессонницей.

Пик возмущений придется на первую половину дня. После 12.00 сила геоударов снизится до 2−3 баллов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Начало следующей недели окажется спокойным: в ближайшие дни К-индекс не достигнет 4 баллов.

Индекс вспышечной активности находится на красном (практически максимальном) уровне. Накануне астрофизики зарегистрировали 11 взрывов, 5 из них класса M. В ночь на воскресенье произошел мощнейший выброс плазмы балла X1.2. Кроме того, стало известно еще о 2 вспышках M и одной — класса C.

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