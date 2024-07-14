Магнитная буря 14 июля: усиление возмущений до опасных значений
Людям, которые остро реагируют на изменения погоды, предстоит пережить еще одну мощную геоатаку.
Людям, которые остро реагируют на изменения погоды, предстоит пережить еще одну мощную геоатаку.
В воскресенье, 14 июля, К-индекс поднимется до 5 баллов, что считается магнитной бурей класса G1. При такой солнечной активности метеопаты, вероятно, столкнутся с головными болями, дискомфортом в суставах, повышением артериального давления, тревожностью и бессонницей.
Пик возмущений придется на первую половину дня. После 12.00 сила геоударов снизится до 2−3 баллов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Начало следующей недели окажется спокойным: в ближайшие дни К-индекс не достигнет 4 баллов.
Индекс вспышечной активности находится на красном (практически максимальном) уровне. Накануне астрофизики зарегистрировали 11 взрывов, 5 из них класса M. В ночь на воскресенье произошел мощнейший выброс плазмы балла X1.2. Кроме того, стало известно еще о 2 вспышках M и одной — класса C.