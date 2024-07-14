Субтропики идут: когда и почему климат в Москве станет как на юге

Прогнозируемые изменения отражены на карте, созданной экологом Мэтью Фицпатриком. Сам Краснодар через 60 лет превратится в аналог Ирана, где сейчас +38 градусов Цельсия. В общем, сильные изменения по большей части коснутся центральной части страны. Согласно карте ученого, зима у нас также будет очень комфортной и теплой к 2080 году.
— Мы уже видим, что есть предпосылки к тому, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, жара становится с каждым годом интенсивнее, продолжительнее, — рассказал «Вечерней Москве» ученый Александр Хаванов.
По прогнозам ученых, жителям Мурманска к этому времени придется привыкать к текущему питерскому климату. И эти изменения сильно повлияют на миграцию людей и на природные процессы по всему миру.
Многие уверены, что жара с нами надолго и последние десять лет межсезонье будто стирается — из холодной зимы мы практически сразу переходим в жаркое лето.
Стоит отметить, что изменение климата фиксируется по всему миру, поэтому Москва в этом плане далеко не единственная. Другой вопрос заключается в том, что если в город действительно придет тропический климат, то спасаться от него практически негде — море далеко.
— Из-за отсутствия моря температура воздуха будет ощущаться на 3−4 градуса выше. Вокруг полно каменных зданий, они также будут излучать жар. Думаю, что, если тенденция продолжится, всю инфраструктуру в городе надо будет пересматривать — мы уже видим, что становится больше водных пространств в черте города, — добавил Хаванов.
В общем, как говорится, ягодки впереди. А пока мы наблюдаем только цветочки. Но уже их хватает для того, чтобы заставить москвичей изнывать от жары. А ведь текущая волна тепла продлится практически до конца месяца — к такому выводу приходят специалисты.
— Мы считаем, на основании долгосрочных прогнозов, что жаркая погода в столичном регионе с температурой в дневные часы выше 25 градусов удержится до 20-го числа как минимум. А дальше посмотрим: не исключено, что и в конце месяца будет высокая температура, — сказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Предстоящие выходные также запомнятся жаркими температурами — на улице воздух прогреется до +33 градусов. Такой аномальной жары не было в столице уже около 100 лет. А вот ночи могут стать прохладнее, чем ранее: до +15 градусов.
— Я советую жителям запасаться вентиляторами, кондиционерами и списком мест для купания — скорее всего, это далеко не последняя волна жары за лето. Не исключено, что нас может ожидать очень теплый сентябрь, как это было в прошлом году, — подчеркнула синоптик.
Кстати, свое мнение по вопросу погодных изменений высказала и нейросеть. Она считает, что при краснодарском климате Москва будет выглядеть как Касабланка, расположенная на берегу Атлантического океана в западной части Марокко.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:
— Страны берут на себя обязательства к 2060 году достичь углеродной нейтральности. То есть количество эмитируемого газа должно компенсироваться поглощением за счет лесопосадок, энергоэффективных производств и так далее. Если это произойдет, потепление получится сгладить. Если нет, погода станет более экстремальной.
Начиная с пятницы, 12 июля, температура воздуха начнет снова повышаться.
Самыми жаркими днями этой недели станут суббота и воскресенье с температурой на 3−4 градуса выше нормы, отмечают синоптики.
В частности, 13 июля днем в Москве будет +31…+34, ночью +18…+20 градусов.
В начале следующей недели, 15 и 16 июля, в столице сохранится жаркая погода.
Дневные температуры в понедельник достигнут +28…+29 градусов. Хотя ночью температура будет довольно комфортная. Она опустится до +15…+17 градусов. Можно будет немного отдохнуть от летнего зноя. Температура воды в московских водоемах порядка 23 градусов.