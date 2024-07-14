Как вырастить виноград на заборе?
Эксперт рассказал о роли ввинчивающихся крючков в виноделии.
Эксперт рассказал о роли ввинчивающихся крючков в виноделии.
«Закрывать» (или декорировать) забор виноградной лозой — тренд, безусловно, модный. Если вы хотите украсить ограждение виноградом несъедобным — например, исключительно популярным «девичьим», то особых усилий вам прикладывать не придется.
«Девичий» виноград — растение очень неприхотливое и живучее. Даже на абсолютно гладком заборе найдет себе точку опоры. Но если речь идет об обычном винограде, чьи гроздья можно есть просто так или пустить на вино, то лозе придется помочь. Как именно?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Тут главная задача — создать винограду комфортные условия для роста и плодоношения и одновременно не превратить забор в некое дико заросшее пространство. Плюс — за виноградом надо ухаживать, то есть подход к основанию лоз должен быть удобным, таким, чтобы, выполняя те или иные операции, вы не повредили растения.
Поэтому очень важно изначально грамотно проложить пути для виноградной лозы. Надо, чтобы не было тесно, однако и место должно быть использовано рационально.
Мне очень понравился опыт с использованием ввинчивающихся небольших крючков, формально предназначенных для подвешивания кашпо, используемых в вертикальном озеленении. Они легко применимы в любых опорах забора — деревянных, металлических или кирпичных. Такие крючки станут точками крепления направляющих — по ним-то и будет виться лоза.
Прикиньте, сколько по длине займет ваша посадка. В попадающих в это расстояние опорах ограждения сверху вниз ввинтите крючки. При высоте забора, условно говоря, в 2 метра, их понадобится 4 — через каждые 50 сантиметров.
Разумеется, все они в линии должны быть на одной высоте. Затем протяните и закрепите на ввинченных крючках направляющие. Лучше используйте шпагат или металлический провод в мягкой изоляции — ни в коем случае не голую проволоку: она будет ранить лозу.
Следующий шаг — это уже, собственно, посадка винограда. Тщательно очистите место от сорняков, удобрите почву органикой. Сажайте лозы на расстоянии не менее 30 сантиметров друг от друга. После посадки не забудьте все хорошенько полить, и будет очень полезно замульчировать почву. Если ранее вы здесь виноград не сажали, то лучше используйте в качестве мульчи компост. Во всех других случаях оптимальны опилки.