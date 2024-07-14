11:28 (мск), источник: Вечерняя Москва

Врач рассказал, кому нельзя купаться летом

Летом купание в водоемах противопоказано людям, которые недавно перенесли инсульт, инфаркт или операцию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медики-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

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Источник: Комсомольская правда

Он отметил, что в этом случае нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом. Также особенно внимательными нужно быть людям, имеющие какие-либо хронические заболевания.

— Жаркая погода, солнце, перепад температур при купании — это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются, — передает слова Тяжельникова РИА Новости.

Вероятность возникновения побочных эффектов от приема медикаментов возрастает в жаркую погоду. Также могут проявиться неисправности ручек-шприцов и взрывы ингаляторов.

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