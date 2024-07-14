Врач рассказал, кому нельзя купаться летом

Он отметил, что в этом случае нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом. Также особенно внимательными нужно быть людям, имеющие какие-либо хронические заболевания.
— Жаркая погода, солнце, перепад температур при купании — это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются, — передает слова Тяжельникова РИА Новости.
Вероятность возникновения побочных эффектов от приема медикаментов возрастает в жаркую погоду. Также могут проявиться неисправности ручек-шприцов и взрывы ингаляторов.