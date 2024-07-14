«Тепловой купол» в США и смерть туристов в Греции: где жара бьет рекорды этим летом

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в отчете за 2022 год об изменении климата Земли предупреждала: «волны жары» или периоды с аномальными температурами будут случаться чаще.
А новый масштабный статистический анализ погоды за прошедшие несколько десятков лет позволил ученым уточнить прогноз: через 40 лет число случаев продолжительных периодов сверхвысоких температур вырастет втрое. Forbes собрал примеры экстремальной жары, случившейся в первой половине этого лета, которые не оставляют сомнений: климат изменился.
Длительная волна жары в Индии
Жители Индии в этом году столкнулись с самым продолжительным периодом температурных аномалий за всю историю наблюдений. Уже в середине мая воздух прогрелся выше 45 градусов, и следующие 24 дня жара не спадала.
Индийские метеорологи надеялись, что с середины июня температуры понизятся. Обычно апрель, май и июнь в большинстве районов Индии всегда жаркие, а затем муссонные дожди приносят прохладу.
Однако в этом году дожди начались, но воздух раскалился еще сильнее — до 50 градусов. Такие значения температуры держались до начала июля..
Медики озвучили первые данные о смертности за этот период: от сердечного приступа на фоне жары погибло 110 человек, 42 000 получили тепловые удары. Сильнее всего от экстремальной погоды пострадали жители штатов Уттар-Прадеш, Раджастан, Бихар и Одишу.
Климатологи указывают, что экстремальная жара в Южной Азии перед началом сезона муссонов случается чаще, и вряд ли «индийская аномалия» 2024 года станет последней в ближайшем десятилетии.
«Тепловой купол» над Северной Америкой
В июне 2024 года в верхних слоях атмосферы над Мексикой, средним Западом, северо-востоком США и Канадой долгое время сохранялась область высокого давления — стоял антициклон. При этом теплый воздух «прижало» к поверхности земли: образовался «тепловой купол». Такое погодное явление не позволяет появляться облакам и проливаться дождям, зато солнечный свет беспрепятственно достигает Земли, что сильнее разогревает воздух.
В результате, в городах под «куполом» люди изнывают от жары, а метеорологи фиксируют рекорды температур. Началось все в мае в центральной Америке — Гондурасе и Гватемале. Затем аномальное тепло установилось в Мексике. В 19 из 34 штатов страны температура превышала 45 градусов на протяжении нескольких недель.
В штате Табаско жара достигла 50 градусов. Первыми жертвами сверхвысоких температур стали перегревшиеся и обезвоженные обезьяны-ревуны. Истощенные приматы падали с деревьев, как минимум 164 животных погибло. Не легче пришлось и людям: по данным властей, 125 человек умерли из-за жары и дефицита воды.
Также в мае жара распространилась на юго-восток США. 17 июня 2024 года температурный максимум в Чикаго обновился до 35,1 градусов, 19 июня в Бостоне — до 36,7 градусов. В Вашингтоне рекорд жары пал 23 июня, новое достижение составляет 37,2 градуса, невыносимо жарко было в Нью-Йорке и Филадельфии, а 26 июня в городе Колумбия в Южной Каролине температура поднялась до 45 градусов.
Всего за период с 24 мая по 7 июля были побиты около 120 предыдущих рекордных показателей температуры.
7 июля жара в национальном парке «Долина смерти» достигла 53,89 градусов. Днем ранее от духоты и слишком высокой температуры здесь умер мотоциклист, решивший посетить природный парк. 8 июля влияние «купола» ощутила игорная столица мира — Лас Вегас, где новый максимум тепла составил 48,89 градусов, что на три градуса выше предыдущего наивысшего значения.
Температурный максимум в Канаде и Калифорнии
На второй неделе июля «тепловой купол» накрыл на Канаду. Старший климатолог из департамента окружающей среды и изменения климата Канады Дэвид Филлипс назвал погодную аномалию «настоящим убийцей».
Однако канадские метеорологи прогнозируют, что жара в 2024 году будет не такой смертоносной как в 2021 году, когда количество преждевременных смертей людей старше 50 лет выросло вдвое. Но пока основную тревогу для канадский властей представляют природные пожары. В прошлом году дым от горящих лесов окрасил желтым воздух в Нью-Йорке, а потом распространился до Европы.
Кроме того, в эпицентре жары на этой неделе оказалась Северная Калифорния и большая часть Британской Колумбии. 7 июля впервые в этом году на территории страны воздух прогрелся выше 40 градусов. Это произошло в городе Ашкрофт Британской Колумбии.
Опасный для жизни туризм в Греции
С начала лета раскаленный воздух из Северной Африки принес в Грецию несколько «волн жары». В результате, главную достопримечательность страны — афинский акрополь туристы осматривают с риском для здоровья при 40-градусной температуре. Ночью ситуация не улучшается: показатель термометра не опускается ниже 35 градусов.
Но самыми губительными для туристов оказались прогулки на островах. Власти Греции сообщили о смерти из-за жары, как минимум, десяти иностранных туристов. Погибли люди старше 60 лет, решившие в одиночку пройтись по Криту и Самосу.
9 июня на греческом острове Суми спасатели нашли тело 67-летнего известного британского медицинского журналиста Майкла Мосли. Он также умер во время прогулки.