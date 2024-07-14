Еще одна напасть — сохнут плодовые деревья: эксперты поспорили, как спасать
Придется ли пожертвовать урожаем?
Придется ли пожертвовать урожаем?
В этом году выдалась суровая зима, а на смену ей пришла весна с резким перепадом температуры: то стоит жара, то потом вдруг резко наступает похолодание вплоть до заморозков. Из-за такой нестабильной и неблагоприятной погоды многие плодовые деревья пострадали. На них появились засохшие ветки, яблони, сливы и груши не смогли сопротивляться болезням и вредителям, а некоторые и вовсе погибли. Как спасти свой сад — советуют опытные дачники.
«Череда оттепелей и заморозков плохо сказывается на плодовых деревьях. В сосудах древесины образуются сгустки, которые забивают их. После чего вода и питательные вещества не могут поступать от корней к веткам — отсюда и засохшие ветки на деревьях», — говорит дачный блоггер Наталья Егоркина.
Она советует вырезать все засохшие ветки на деревьях, а места срезов замазать садовым варом. Деревья, по ее словам, еще весной до цветения нужно было обработать несколько раз с интервалом в 10−14 дней любым стимулятором роста. Кроме этого, следует усилить подкормку ослабленных деревьев гуминовым удобрением, которое улучшает работу корней. Также не забывайте регулярно обрабатывать деревья от вредителей и болезней, чтобы они их не ослабляли.
А по словам садовода Виктора Телегина, засохшие деревья скорее всего поражены грибковым заболеванием, например, монилиальным ожогом. В этом случае нужно было сразу же, как только заметили проблему, собрать все опавшие листья под больными деревьями, вырезать сухие ветки и сжечь их, так как они являются источником заразы.
Но самое главное, необходимо было еще ранней весной, до распускания почек, начать обработку сада одним из фунгицидов, и продолжить позже, во время цветения уже каким-нибудь безвредным биопрепаратом, который не губит насекомых-опылителей.
В магазинах ассортимент таких средств достаточно широкий. Ну, а сейчас, когда вовсю идет созревание плодов, эксперт считает, опрыскивать сад химическими препаратами уже поздно, остается только вырезать сухие ветки на 20 см ниже пораженного участка и тут же их сжигать.
Правда, на одном из дачных форумов удалось найти на эту тему целую дискуссию, один из участников которой написал, что химическую обработку от грибковых болезней нужно все равно проводить, даже сейчас, а вот яблоки и сливы придется уничтожить. Потому что речь идет о сохранении деревьев, поэтому урожаем одного сезона можно пожертвовать.