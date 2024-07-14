«Жареное солнце больших городов»: где в Москве укрыться от аномальной жары

В Москве вновь жарко. Всю следующую неделю температура будет около 30 градусов тепла. «Вечерняя Москва» выяснила, где можно укрыться от жары в городе и как сделать это правильно.
Столбики термометров ползут вверх, силы у москвичей — вниз. Усталость от «жареного солнца больших городов», как пела Юлия Чичерина, — явление небезобидное и распространенное. Врачи его называют «тепловой ленью».
— Она возникает потому, что организм тратит больше энергии на поддержание нормальной температуры, — поясняет педиатр Татьяна Федотова. — Кроме того, при повышенной температуре снижается уровень кислорода в крови, что также может вызывать чувство усталости.
Бороться с этой усталостью можно. Город предлагает разные способы. Первый — отправиться в парк. И не только за прохладой в тени деревьев.
— Арки и зоны для охлаждения установили в 26 парках Москвы. Они позволяют снизить риск тепловых ударов в жаркие дни и избежать других проблем со здоровьем, связанных с перегревом, — рассказали в столичном Департаменте культуры.
Более 40 охлаждающих арок и зон для охлаждения распыляют в воздухе мельчайшие капли воды. Температура воздуха падает равномерно, и при этом не образуются лужи.
Найти такие навесы можно в садах имени Н. Э. Баумана и «Эрмитаж», Таганском парке, парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», 50-летия Октября, «Сокольники» и других.
— Мы похожие арки видели несколько лет назад в Италии. Еще подумали, почему бы в Москве не поставить. Ура, сделали! Детям и взрослым на радость! — поделилась эмоциями москвичка Ольга Киюр, добавив, что после пробежки в тумане мелкой водяной пыли можно почувствовать себя намного бодрее.
Вариант второй для охлаждения в условиях мегаполиса — посетить открытые бассейны. Такие есть в «Лужниках», парках «Сокольники», «Фили», в составе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и на других крупных спортплощадках. Москва устроила и другие площадки в районах — бассейны на ярмарочных и фестивальных локациях. Купание здесь устроено по сеансам, цены на билеты разнятся в зависимости от времени и дня.
— Когда температура на улице становится невыносимой, погружение в прохладную воду бассейна дарит незабываемое ощущение облегчения и свежести. Вода снимает жару с вашего тела и позволяет вам почувствовать себя комфортно даже в самый знойный день, — поясняет терапевт Олег Кривов.
— Важно уметь плавать и соблюдать установленные правила, особенно если вы находитесь в воде вместе с детьми. Обратите внимание на глубину бассейна и никогда не оставляйте детей без присмотра, — напоминает специалист.
Пожалуй, самая холодная точка в Москве расположена в парке «Зарядье». Здесь работает Ледяная пещера — в павильоне стандартный минус хоть в летний зной, хоть в зимний холод. Остыть здесь можно и в будни, и в выходные.
— Вход в Ледяную пещеру — через шлюз, который мгновенно создает ощущение пребывания на полярной станции. Внутри вся пещера покрыта инеем и льдом. Круглый год здесь поддерживается температура от −4 до −9 градусов, — сообщили в парке «Зарядье».
В жаркие дни пейте больше воды. Простой, чистой, без вкуса, запаха, каких-либо добавок и сахара. Ее, кстати, в жару раздают на станциях метро. На станциях «Измайловская», «Филевский Парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». Кроме того, взять бутылочку воды можно на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные и Северные Ворота. Но все же в такую погоду воду стоит всегда носить с собой. Холодную можно налить, к примеру, в термос — он держит комфортную температуру в отличие от обычной бутылки.
На охлаждение воздуха нацелена и работа городских служб. Специалисты Комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, в знойные летние дни при температуре +25 градусов и выше выполняется аэрация воздуха.
Александр Степанов, техник:
— Системы туманообразования на сегодняшний день широко используются в различных областях, будь то полив растений, увлажнение воздуха или охлаждение окружающей среды. Арки в столичных парках представляют собой специальные конструкции, оснащенные системой мелкодисперсного распыления воды.