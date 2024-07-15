В России появился новый способ повышения урожая земляники
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали нейросетевую систему компьютерного зрения, которая повышает урожайность садовой земляники.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали нейросетевую систему компьютерного зрения, которая повышает урожайность садовой земляники.
Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время одним из главных направлений развития агробизнеса является разработка систем умного земледелия. Они автоматизируют уход за растениями, повышают рентабельность и экологичность сельскохозяйственного производства. Выращивание растений производится с помощью автоматизированного управления режимами работы, питания и микроклимата.
Нейросети компьютерного зрения позволяют вести непрерывный мониторинг выращиваемой продукции и решают задачи, которые сейчас еще не поддаются автоматизации. Они подсчитывают ягоды, оценивают их спелость, выявляют болезни, ведут подсчет листьев и усов. Анализ данных о количестве и спелости ягод, полученный с помощью нейросетей, позволяет прогнозировать урожай, осуществлять коррекцию режима полива и состава питательного раствора.
Ученые считают, что внедрение моделей компьютерного зрения повысит автономность современных ферм.