Почему растения на грядке увядают без видимых причин?
Эксперт раскрыл тайну несовершенных грибов.
Эксперт раскрыл тайну несовершенных грибов.
С любой болезнью сада и огорода легче бороться, если признаки ее явно заметны: диагноз устанавливается точно, и, соответственно, лечение можно назначить достаточно оперативно. При таком раскладе и шансов на успех больше. А вот если таковых признаков вовсе не наблюдается? И уход вроде бы правильный, и полив достаточный, а растение вянет и гибнет?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Внезапное увядание вызывается двумя похожими друг на друга группами так называемых несовершенных грибов: Verticillum — тогда его называют вертициллезным увяданием, и Fusarium — соответственно, фузариозное увядание.
В отличие от других грибковых заболеваний (фитофтора, мучнистая роса, гнили), споры которых должны попасть на листья, грибы, вызывающие увядание, поражают растение прямо начиная с корня, проникая в организм через корневые волоски, или поступают внутрь через ранки и при обрезке. Далее инфекция распространяется по сосудистой системе растения.
Если пораженное растение разрезать поперек — хорошо видно, что сосудистые пучки пожелтели или побурели. Гриб как бы прорастает в клетки сосудистых пучков, выпивая их содержимое и вызывая некроз. А затем инфекция распространяется по стволу выше и выше. Внешне мы видим, что некоторые листья, начиная с нижних, желтеют по краям и постепенно отмирают, приобретая бурый цвет, а само растение становится вялым и дряблым, теряя свой тургор. Иногда заметно, что одни побеги могут выглядеть абсолютно нормально и даже плодоносить, а другие в это время отмирают — значит, болезнь еще не затронула нужные сосудистые пучки. С наступлением жаркой погоды увядание усиливается. После того как грибы дорастут до листьев — они массово размножаются образуя конидии (аналог семян у растений). Конидии падают в почву и зимуют в ней, а на следующий год прорастают, находят корень растения-хозяина, и цикл развития повторяется.
Конидии грибов в почве, как и семена многих сорняков, могут оставаться в покое долгие годы, прежде чем прорастут, у каждого есть своя программа развития: допустим, 40 процентов разовьется в следующем году, треть — через год, четверть — через два
Особенно часто вертициллез наблюдается в теплицах, где редко меняют грунт и повышенная влажность. Способствует болезни повышенная температура почвы свыше 28 градусов. Одни штаммы гриба поражают традиционные теплично-огородные растения: огурцы, баклажаны, томаты, перец, картофель и даже хрен, другие штаммы более универсальны и могут атаковать землянику, малину и другие культуры. Бороться с грибом очень тяжело, все подозрительные растения необходимо выкопать и сжечь, а почву периодически обеззараживать традиционными фунгицидами на основе меди.