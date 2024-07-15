Кабачки-пустоцветы. Почему появляются и что делать? | Источник: Смартпресс
Причина — в заготовленных вами семенах
Если вы не приобретали семена в магазине, а собирали их сами, возможно, причина отсутствия завязей у кабачков именно в этом. Дело в том, что просто собрать и высушить семена для последующего посева недостаточно — необходимо знать особенности посадки семян.
Слишком молодые семена, собранные за год до посадки, скорее всего, не дадут завязей. Дело в том, что в кабачках образуются мужские и женские цветки, которые опыляют друг друга — и завязи образуются именно таким образом. Идеальное соответствие этих цветков будет образовываться через два-три года после сбора семян. В первый же год образуются почти все женские цветки, которые самостоятельно завязи создать не могут. Если семена передержать, и воспользоваться слишком старыми семенами, цветки на этих растениях будут образовываться исключительно мужские и также завязей не будет.
Определить пол цветка может любой: внутри цветка женского пола находится пестик, у мужского -тычинки. И это не шутка.
Полив растения: мало — плохо, много — тоже плохо
Если полив кабачков у вас был чрезмерный, растение может не дать достаточно завязей. Дело в том, что женские цветки особенно чувствительны к внешним факторам, и превышение норм полива негативно сказывается на их развитии. В идеале поливать кабачки надо из расчета не более 2−3 литров воды на 1 растение и делать это 1−2 раза в неделю, в зависимости от текущих погодных условий.
Не спешите обрывать пустоцветы, если видите большое количество цветов без завязей. Это могут быть мужские цветы в большом количестве. Если причина отсутствия женских цветов и завязей ситуативная, временная, то, возможно, через неделю-две эти цветки еще понадобятся для опылений и завязывания плодов. Если вы их не оборвете раньше времени, конечно.
Кабачки под солнцем, а не в тени
Кабачки — очень солнцелюбивое растение. На всех этапах развития им крайне необходимы солнечные лучи. И садят кабачки на самых открытых местах. Если у вас они по какой-то причине находятся в тени, им может не хватить солнечной энергии для достаточно цветения, опыления и завязывания плодов.
Проверьте кислотность почвы
Пустоцветы на кабачках могут появляться на слишком кислых почвах. Лучшими условиями развития кабачков считаются нейтральные показатели почвы, хорошо они себя чувствуют на умеренно-щелочных.
Если вы выяснили, что почва у вас все же чрезмерно кислая, не спешите ставить крест на будущем урожае. Можно ее «подкормить» золой или доломитовой мукой и таким образом нейтрализовать кислотность.
Проверить кислотность почвы можно при помощи простых приборов — они продаются в открытом доступе в интернет-магазинах и обычных магазинах для садоводов-огородников.
Слишком знойная погода (как сейчас — +30−35) может также негативно сказаться на плодовых качествах кабачков. Кабачки и вовсе могут потерять способности к опылению в таких условиях, если жара устанавливается сильная. И в этом случае единственная возможность хоть как-то повлиять на урожайность кабачков — попробовать их притенить, сделать небольшие навесы. Под ними кабачки смогут пережить жару, а когда температура снизится на 5−7 градусов, легко вернутся в прежний ритм.
А еще кабачки, как и другие растения в огороде, могут болеть — и это также отражается на их урожайности.
Белые пятна на листах кабачков — признак мучнистой росы.
Так, кабачки могут страдать от белой гнили, мучнистой росы и мозаичного вируса, при котором растения задерживаются в развитии, формируя одни пустоцветы. Пораженные таким вирусом растения советуют сразу же полностью удалять с участка, чтобы этим же недугом не повредились другие кабачки.
Загущенные посадки — тоже причина пустоцветов
Кабачкам надо много места для полноценного развития и цветения. Если посадки загущены, несколько растений мешают друг другу, у них возникает конкуренция за солнечные лучи — как результат, формируется меньше цветков и сложнее происходит опыление.