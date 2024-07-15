11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Анапский заповедник «Утриш» приостановил работу пеших маршрутов

КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Анапский заповедник «Утриш» приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника.

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Источник: Юрий Ходзицкий/ТАСС

«В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ “Государственный заповедник “Утриш” временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов”, — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае до 15 июля действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.

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