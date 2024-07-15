Анапский заповедник «Утриш» приостановил работу пеших маршрутов
КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Анапский заповедник «Утриш» приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника.
КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Анапский заповедник «Утриш» приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника.
«В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ “Государственный заповедник “Утриш” временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов”, — говорится в сообщении.
В Краснодарском крае до 15 июля действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.