11:26 (мск), источник: ТАСС

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на четыре дня из-за жары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за жары до 42 градусов объявили в Ростовской области с 16 по 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Внимание, штормовое предупреждение! Во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара — 40−42 градуса», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, стараться чаще находиться в тени и не употреблять алкогольные напитки.

С позапрошлой недели в Ростовской области установилась жаркая погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составляет 40−42 градуса тепла. Жара стала причиной перебоев с энергоснабжением. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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