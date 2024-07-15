В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на четыре дня из-за жары

«Внимание, штормовое предупреждение! Во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара — 40−42 градуса», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, стараться чаще находиться в тени и не употреблять алкогольные напитки.
С позапрошлой недели в Ростовской области установилась жаркая погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составляет 40−42 градуса тепла. Жара стала причиной перебоев с энергоснабжением. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.