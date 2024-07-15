Пожары в Краснодарском крае. Главное
Огонь под Новороссийском уничтожил базы отдыха и лесные насаждения, вынудив эвакуировать сотни людей и задействовать значительные силы МЧС.
Огонь под Новороссийском уничтожил базы отдыха и лесные насаждения, вынудив эвакуировать сотни людей и задействовать значительные силы МЧС.
Пожары в Краснодарском крае, начавшиеся в воскресенье под Новороссийском, нанесли значительный ущерб нескольким базам отдыха и вынудили эвакуировать сотни людей. Вечером 14 июля огонь охватил 51 га территории. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ и «Интерфакс», огонь повредил постройки на базах отдыха «Романтик» и «Голубая волна». По информации ведомства, в общей сложности огнем было затронуто 68 построек. Эвакуированы 296 человек, включая 64 детей. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В результате пожара пострадал охранник одной из баз, получивший ожоги предплечий, от госпитализации он отказался. Эвакуировано 500 человек из шести баз отдыха, есть угроза распространения огня на близлежащие поселения. На территории Новороссийска и Абраусского лесничества введен режим ЧС, развернут оперативный штаб и пункты временного размещения на 400 человек.
МЧС России направило значительные силы на тушение пожаров, включая самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. Более 320 специалистов и 84 единицы спецтехники задействованы в операции. По данным Baza, в ходе пожара пострадал также заповедник Абрау-Дюрсо, где спасатели выносят животных из огня, но что с ними делать дальше, — пока неясно. Общие усилия осложняются жарой и сильным ветром.
Администрация Новороссийска просит жителей помочь с тушением пожаров и подвозом воды для спасателей. Граждане активно участвуют в этих мероприятиях, включая байкеров и другие неравнодушные группы. Губернатор поручил развернуть дополнительные оперативные пункты и штаб для координации действий.
Сотрудники МЧС потушили все очаги крупных возгораний на турбазах в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.