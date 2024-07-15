Народные приметы на 16 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 16 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 16 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 16 июля называется Маков день или Стожары. По обычаю, в это число было много забот, так как на Руси начинали готовиться к периоду дождей: наполняли закрома хлебом и спешили закончить сенокос.
Собранный в этот день мак использовали в качестве оберегов, а его семена сохраняли, чтобы лечиться от различных заболеваний. Вообще, оберегами раньше служили совершенно различный и порой необычные вещи. В Польше, например, для защиты использовали подвеску с изображением василиска.
Продолжая про суеверия, стоит также отметить, что охотники в ночь на 16 июля всматривались в небо, чтобы узреть предзнаменование — созвездие Стожары. Это скопление плеяды в созвездии Тельца). В случае, если оно покажется, верили, что охотникам будет сопутствовать удача. Самое главное созвездие у славян по своей значимости превосходило даже Большую Медведицу.
Православные верующие 16 июля вспоминают архимандрита Иакинфа, объявившего себя на языческом празднестве христианином, из-за чего его подвергли жестоким истязаниям, от которых он скончался. Также в этот день принято чтить память Ярославских князей Василия и Константина, двух монахов Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря — Иоанна и Лонгина Яренгских и святителя Филиппа Колычева.
Если 16 июля будет много комаров — будет стоять ясная погода, а если мошки будут виться клубами — всю неделю простоит жара. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже.
Считается, что в Маков день нужно кормить встречающихся странников, давать им напутствие и денег в дорогу, а также при необходимости — пускать переночевать в своем доме. Что еще можно делать 16 июля?
16 июля категорически запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Также не рекомендуется пересаживать растения, так как они с большей вероятностью в скором времени погибнут. От чего еще лучше отказаться 16 июля?
Кристина Корчанова