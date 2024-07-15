13:49 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 16 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 16 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: unsplash.com

В народном календаре 16 июля называется Маков день или Стожары. По обычаю, в это число было много забот, так как на Руси начинали готовиться к периоду дождей: наполняли закрома хлебом и спешили закончить сенокос.

Собранный в этот день мак использовали в качестве оберегов, а его семена сохраняли, чтобы лечиться от различных заболеваний. Вообще, оберегами раньше служили совершенно различный и порой необычные вещи. В Польше, например, для защиты использовали подвеску с изображением василиска.

Продолжая про суеверия, стоит также отметить, что охотники в ночь на 16 июля всматривались в небо, чтобы узреть предзнаменование — созвездие Стожары. Это скопление плеяды в созвездии Тельца). В случае, если оно покажется, верили, что охотникам будет сопутствовать удача. Самое главное созвездие у славян по своей значимости превосходило даже Большую Медведицу.

Православные верующие 16 июля вспоминают архимандрита Иакинфа, объявившего себя на языческом празднестве христианином, из-за чего его подвергли жестоким истязаниям, от которых он скончался. Также в этот день принято чтить память Ярославских князей Василия и Константина, двух монахов Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря — Иоанна и Лонгина Яренгских и святителя Филиппа Колычева.

Приметы погоды 16 июля

Если 16 июля будет много комаров — будет стоять ясная погода, а если мошки будут виться клубами — всю неделю простоит жара. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже.

  • Вода начнет убывать в колодце — к жаре.
  • Пауки начнут плести паутину — к теплой погоде.
  • Лошади в стойле «заржут» — стоит ожидать дожди.
  • Лошади весь день будут фыркать — будет стоять солнечная погода.

Что можно делать 16 июля

Считается, что в Маков день нужно кормить встречающихся странников, давать им напутствие и денег в дорогу, а также при необходимости — пускать переночевать в своем доме. Что еще можно делать 16 июля?

  • Нужно обязательно запомнить сон в ночь на 16 июля. На Руси верили, что он непременно сбудется.
  • Стоит собрать маковые семена и обсыпать ими участок, чтобы уберечь дом и его жителей от сглаза и порчи.
  • Рекомендуется отправляться на охоту, добыча в этот день сама будет бросаться в руки к умелому добытчику.

Что запрещено делать 16 июля

16 июля категорически запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Также не рекомендуется пересаживать растения, так как они с большей вероятностью в скором времени погибнут. От чего еще лучше отказаться 16 июля?

  • Не стоит начинать новое дело в Маков день, лучше добротно закончить начатое.
  • Много общаться с родственниками — нельзя. 16 июля излишняя болтовня с родными может привести к ссоре.
  • Много говорить о пустом тоже не рекомендуется. На Руси верили, что у болтунов в этот день появляются «мозоли» на языке.
  • Давать деньги в долг в Маков день категорически нельзя, это приведет к тому, что должник превратится из приятеля в врага. Одолжить сумму 16 июля можно лишь безвозвратно — блуждающему страннику.

Кристина Корчанова

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