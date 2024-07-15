Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Чечня выбрана местом проведения КИФ, и отметил, что, несмотря на «сложное время» удалось хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия.
«На все 100% форум начался: идет подписание соглашений, на всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Все (участники) счастливые, говорят, что мы не ожидали, что так в республике красиво. У нас гости около или более четырех тысяч, должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики и в экономической (сфере), туристической, во всех направлениях выгодный форум», — сказал Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15—17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.