17:43 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 июл — РИА Новости. Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров журналистам на полях форума.

Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни | Источник: © РИА Новости

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Чечня выбрана местом проведения КИФ, и отметил, что, несмотря на «сложное время» удалось хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия.

«На все 100% форум начался: идет подписание соглашений, на всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Все (участники) счастливые, говорят, что мы не ожидали, что так в республике красиво. У нас гости около или более четырех тысяч, должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики и в экономической (сфере), туристической, во всех направлениях выгодный форум», — сказал Кадыров.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15—17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

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