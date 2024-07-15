В большинстве регионов ЦФО 15−18 июля ожидаются жара и грозы

«Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, при грозе местами до 17 м/с. Температура ночью 16−21 градусов, днем 29−34 градуса», — говорится в сообщении Орловского гидрометцентра.
Аналогичная погода — кратковременные осадки, грозы с порывами ветра до 14−17 м/с и температура воздуха до 30−34 градусов — в период с 15 по 18 июля ожидается во Владимирской, Ивановской Калужской, Рязанской, Смоленской областях.
Дожди местами при на фоне жары до 30−32 градусов прогнозируются в Тамбовском и Ярославском регионах, в Тульской области сохранится жаркая погода без осадков. До 34−36 градусов воздух прогреется в Липецкой, Воронежской и Курской областях, возможны кратковременные дожди и грозы. «Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днем северный 8−13, при грозе порывы до 17 м/с. Температура: по [Курской] области ночью 18−23 градусов, днем сильная жара 31−36 градусов», — сообщается на сайте Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Наиболее жаркую погоду синоптики прогнозируют в Белгородской области, где температура воздуха 15—17 июля поднимется до 38 градусов. В Брянском регионе в понедельник объявлено штормовое предупреждение. «Местами по Брянской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений — ливневые дожди, гроза, град, усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 24 м/с», — говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по региону.
На сайте Гидрометцентра России отмечено, что в период с 16 по 18 июля в регионах ЦФО под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди с грозами с порывами ветра до 15−20 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью составит плюс 14−21 градус, на северо-востоке — до 9 градусов, днем — плюс 25−32 градуса, на юге округа — до 37 градусов.