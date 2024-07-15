В регионах Северо-Запада России прогнозируют дожди с грозами

«Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит 20 градусов, но уже вечером осадки закончатся, и начнется трехдневный перерыв. Антициклон от Калининграда придет в середине недели прямо к Санкт-Петербургу, а вместе с ним придет не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами 22−27 градусов. Следующий атмосферный фронт ждем только к пятнице и, конечно, он принесет нам снова ливни и грозы», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.
В соседней Карелии, напротив, теплая и дождливая погода ожидается в первой половине недели: в понедельник на юге региона возможны грозы, в большинстве остальных районов пройдут кратковременные дожди, ночью до 10−15 градусов тепла, днем — до 24−27. Такая же погода сохранится во вторник и среду. Ближе к выходным немного похолодает, в субботу до 18 градусов, прогнозирует карельский гидрометцентр.
Третья неделя июля в Мурманской области начнется с жаркой для Крайнего Севера погоды: столбики термометров поднимутся до плюс 21−26 градусов. В Печенгском муниципальном округе и на западе Кольского района области синоптики предупреждают о высоком пятом региональном классе пожарной опасности, который сохранится до среды с понижением до четвертого класса. В эти же дни в некоторых районах региона ожидаются небольшие дожди.
По данным Севгидромета, в Архангельской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью до 11−16 градусов тепла, днем — до 21−26. В понедельник и вторник ожидается шквалистое усиление ветра до 15−17 м/с. Схожие температуры ожидаются в Ненецком автономном округе, ночью и утром — туманы. На побережье в округе днем не более 12 градусов.
Жителей Республики Коми еще радует теплая летняя погода, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Во вторник мы еще наслаждаемся спокойным характером погоды, а со среды теплый фон будет омрачаться грозовыми дождями. Локальные дожди местами с грозами будут постепенно сбивать жару, и к выходным температурный фон вернется к норме. Сейчас на юге республики под 30 градусов, что в среднем на 4 градуса выше нормы», — сообщила ТАСС представитель метеослужбы.
На Балтике ожидают 30 градусов.
В Вологодской области среднесуточная температура на 2−3 градуса превышает норму. По прогнозу Вологодского ЦГМС, во вторник днем ожидается до 28 градусов, кратковременные дожди с грозами, в среду будет такая же температура, но без дождей. В четверг и пятницу под влиянием циклона вновь пройдут кратковременные дожди и грозы.
«После прохождения предыдущего фронта прошло совсем немного времени, а новый уже на подходе. В предстоящие сутки атмосферное давление будет расти, усилится влияние антициклона, но в отдельных районах еще не исключены короткие летние дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью по области от 12 до 17 градусов, днем до 28 градусов», — сообщили в Новгородском гидрометцентре. Ближе к концу недели ожидается понижение температуры до 22 градусов, возможны небольшие дожди.
В Псковской области преимущественно переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью до 15 градусов, днем до 27. Во второй половине недели ожидается понижение температуры до 21 градуса, возможны небольшие дожди.
В Калининградской области на начавшейся неделе удержится по-летнему теплая, а в отдельные дни — жаркая погода, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. По информации начальника отдела Гидрометцентра Игоря Гуйвана, во вторник, 16 июля, воздух днем прогреется до 26−31 градуса, осадков не ожидается. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы возможны лишь ночью и утром в среду и в субботу. В среду же скорость ветра при грозе достигнет 12−17 м/с, тогда как в остальные дни недели ветер переменных направлений будет в границах 4−9 м/с. Максимум дневных температур в четверг и пятницу составит 21−25 и 19−24 градуса, уточнил представитель Гидрометцентра.