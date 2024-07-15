Агроном Терентьев рассказал, что посадить в огороде в июле
Освободившиеся после сбора раннего урожая грядки удобно использовать для повторного посева. Агроном Денис Терентьев рассказал, что можно посадить в огороде в июле.
Освободившиеся после сбора раннего урожая грядки удобно использовать для повторного посева. Агроном Денис Терентьев рассказал, что можно посадить в огороде в июле.
Так, можно посеять листовой салат или пекинскую капусту. Агроном уточнил, что листовой салат можно сеять каждые 2−3 недели. Даже при высокой температуре воздуха он редко дает стрелки. Пекинскую капусту лучше высаживать на дождливой неделе. Хороший эффект окажет на эту культуру подкормка мочевиной — ее стоит проводить дважды в месяц.
В июле также можно посеять кориандр, укроп, петрушку, кресс-салат, салатную горчицу. Посевы необходимо регулярно поливать, чтобы они быстрее проросли. Через две недели после появления всходов можно подкормить посевы аммиачной селитрой.
Также эксперт рекомендует для повторного посева дайкон. При посадке в середине лета он не выпускает стрелки и формирует качественные корнеплоды. Также возможен повторный посев редиса, передает издание «Профиль».
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