Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», — говорится в сообщении.
На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.
Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.
Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.