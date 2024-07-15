18:40 (мск), источник: © РИА Новости

Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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«В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», — говорится в сообщении.

На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.

Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.

Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.

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