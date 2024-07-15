В чем польза баклажанов?
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе баклажанов, их правильном приготовлении и противопоказаниях к употреблению этих пасленовых.
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе баклажанов, их правильном приготовлении и противопоказаниях к употреблению этих пасленовых.
Баклажан — это растение из семейства пасленовых, плоды которых отлично сочетаются с другими овощами, зеленью и мясом. Они не только позволяют разнообразить рацион, но и насыщают организм необходимыми веществами, особенно при правильном приготовлении. О полезных свойствах баклажана сообщают в Роспотребнадзоре.
Фиолетовую окраску баклажану придают растительные пигменты антоцианы. Они помогают уменьшить уровень холестерина, обладают антисептическими свойствами и препятствуют возникновению воспаления. Самый распространенный из антоцианов — насунин, содержащийся преимущественно в кожуре. Это вещество предотвращает развитие окислительного стресса, повреждение клеток и ослабление защитных механизмов организма.
Также баклажаны содержат хлорогеновую кислоту. Она задействована в противоопухолевых, антиоксидантных, гипогликемических, гипохолестеринемических, противовирусных и противомикробных процессах.
Кроме того, в баклажанах содержится множество различных нутриентов. Среди них витамины группы В, каротин, кальций, калий, фосфор, железо, марганец, магний, фолиевая кислота и клетчатка. При этом баклажаны не калорийны — в ста граммах продукта содержится 24 ккал.
Баклажаны рекомендуется включать в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом и с повышенным уровнем холестерина.
В Роспотребнадзоре рекомендуют баклажаны запекать (в духовке или на гриле), тушить или варить — эти способы приготовления способствуют усвоению всех полезных веществ. А вот обжарка этим пасленовым противопоказана: они хорошо впитывают масло и сразу теряют всю пользу.
В ведомстве отмечают, что баклажаны — это аллергенный продукт. Также они противопоказаны людям с заболеваниями почек. Это связано с содержанием солей и эфиров щавелевой кислоты — оксалатов. Они могут накапливаться в почках у тех, кто имеет проблемы с этими органами, и спровоцировать развитие мочекаменной болезни.
С осторожностью следует употреблять баклажаны людям с гастритом, язвой желудка, желчнокаменной болезнью. Эти плоды могут увеличить выделение соляной кислоты, что негативно влияет на слизистую желудка.