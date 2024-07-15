Одежду каких цветов лучше всего носить в жару?
Ученые выяснили, одежда какого цвета меньше нагревается.
Ученые выяснили, одежда какого цвета меньше нагревается.
Известно, что в летний зной лучше носить белую одежду — она лучше отражает солнечные лучи, а значит в ней не так жарко. Но оказалось, что есть еще как минимум два цвета, которые помогают не хуже белого.
Ученые из Национального института экологических исследований Японии проверили, какой цвет одежды больше всего притягивает солнечные тепло.
Исследователи измеряли температуру поверхности футболок-поло одинаковых по дизайну и составу ткани (77% хлопок, 23% полиэстер), но разные по цвету. Одежду носили дети и надевали на манекены на открытых площадках без тени.
В итоге, больше всего нагреваются майки темно-зеленого и черного цвета. По сравнению с белым цветом разница составила более 15. Меньше всего поглощают тепло белые, желтые и серые. Относительно одинаковые температурные значения — у красных, синих и зеленых. Сильнее всего нагреваются — фиолетовая, темно-зеленая и черная одежда.
Интересно, что разница температур между белым и черным практически устранялась при скорости ветра ~ 5 м /с.
«У светлого тона поглощение тепла понижено, а у темного — повышено, — объясняет профессор, доктор физико-математических наук Владимир Плотников. — Темный поглощает больше тепла и больше нагревается. Плюс мы еще “нагреты” до 36,6. Все это суммируется, и температура на поверхности тела становится более высокой. Организм на это реагирует».
Белый — действительно, лучший цвет для жаркой погоды с точки зрения отражательной способности, но материал ткани важнее цвета, подчеркивает эксперт. «Во-первых, синтетические ткани — плотные. Во-вторых, в них отсутствуют капиллярная система, которая обеспечивает поглощение паров, влаги от нашего тела (человек потеет, влага испаряется, мы охлаждаемся). Естественные ткани делают из естественных волокон, а волокна у растений — это капилляры, по которым когда-то двигались питательные вещества и влага. У синтетических тканей таких каналов попросту нет», — поясняет профессор Плотников.