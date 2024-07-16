Народные приметы на 17 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 17 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 17 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 17 июля называется Днем Андрея Налива. По обычаю, в это число наливаются колосья озимых культур, а люди вспоминают святых покровителей с именем Андрей. Отсюда и происходит название.
Считается, что в день Андрея Налива на Руси варили овсяную кашу и готовились к сбору озимого урожая. О том, как правильно убирать озимый чеснок в этом году читайте по ссылке.
Незамужние девушки в этот день гадали на суженых. О девяти гаданиях на любовь можете прочитать в отдельном материале.
Православные верующие 17 июля чтят трех Андреев — иконописца Андрея Рублева, христианского богослова Андрея Критского и святого Андрея Боголюбского. Также в этот день принято вспоминать святых Царственных Мучеников — царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Последних представителей царской семьи расстреляли в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Если 17 июля на деревьях начали желтеть листья — осень будет ранней, а если в лесах созреет много ягод к этому сроку — следом за ней начнется холодная зима. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже.
По обычаю 17 июля нужно есть овсянку, предварительно накормив перед этим лошадей. Такой необычный «ритуал» сулит достаток. Что еще можно делать в день Андрея Налива?
Считается, что в день Андрея Налива нельзя отгонять бродячих собак, так как за их ликом скрывается покровитель и помощник. Однако, если вдруг животное вас укусит, стоит следовать этой инструкции. О том, что еще нельзя делать 17 июля, рассказываем ниже.
Кристина Корчанова