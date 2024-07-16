13:00 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 17 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 17 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В народном календаре 17 июля называется Днем Андрея Налива. По обычаю, в это число наливаются колосья озимых культур, а люди вспоминают святых покровителей с именем Андрей. Отсюда и происходит название.

Считается, что в день Андрея Налива на Руси варили овсяную кашу и готовились к сбору озимого урожая. О том, как правильно убирать озимый чеснок в этом году читайте по ссылке.

Незамужние девушки в этот день гадали на суженых. О девяти гаданиях на любовь можете прочитать в отдельном материале.

Православные верующие 17 июля чтят трех Андреев — иконописца Андрея Рублева, христианского богослова Андрея Критского и святого Андрея Боголюбского. Также в этот день принято вспоминать святых Царственных Мучеников — царя Николая, царицу Александру, цесаревича Алексия и великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Последних представителей царской семьи расстреляли в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Приметы погоды 17 июля

Если 17 июля на деревьях начали желтеть листья — осень будет ранней, а если в лесах созреет много ягод к этому сроку — следом за ней начнется холодная зима. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже.

  • Соберется много облаков на небе — начнутся погожие дни.
  • Пройдет сильный дождь, от которого попрячутся все куры, — всю неделю будет стоять плохая погода.
  • Яркая радуга появится в небе — пройдут сильные дожди.
  • Коли погода будет хорошей, такая же будет и 11 августа — в Калинник.

Что можно делать 17 июля

По обычаю 17 июля нужно есть овсянку, предварительно накормив перед этим лошадей. Такой необычный «ритуал» сулит достаток. Что еще можно делать в день Андрея Налива?

  • Девушки, грезящие о замужестве, могут в этот день сварить овсяной кисель и выпить его до дна, думая о суженом. В народе верили, что это приведет к скорой свадьбе с любимым. Главное не перепутать овес с геркулесом, иначе не сработает!
  • 17 июля можно защитить свой дом от порчи и злых духов с помощью сушеных веточек зверобоя. Для этого его нужно повесить над дверью и положить на все подоконники.

Что запрещено делать 17 июля

Считается, что в день Андрея Налива нельзя отгонять бродячих собак, так как за их ликом скрывается покровитель и помощник. Однако, если вдруг животное вас укусит, стоит следовать этой инструкции. О том, что еще нельзя делать 17 июля, рассказываем ниже.

  • Не рекомендуется штопать одежду и чинить обувь, это принесет неудачу.
  • Запрещено брать в долг или отдавать его, иначе долгие годы будет преследовать финансовое невезение.
  • Категорически нельзя ругаться и держать обиду на кого-либо, так это может привлечь злые духи и болезни. О том, как перестать обижаться, рассказали по ссылке.

Кристина Корчанова

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