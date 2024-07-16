В Якутии зафиксировали прирост концентрации метана из-за пожаров и таяния мерзлоты
За четыре года он увеличился в четыре раза.
За четыре года он увеличился в четыре раза.
ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Годовой прирост концентрации метана за последние четыре года в Якутии вырос в четыре раза, углекислого газа — в 2,5 раза из-за лесных пожаров и деградации вечной мерзлоты, сообщил ТАСС доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биогеохимических циклов мерзлотных экосистем Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, заместитель директора по науке ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» Трофим Максимов.
«За последние четыре года в связи с увеличением лесных пожаров и деградацией многолетней мерзлоты мы наблюдаем сильный годовой прирост концентрации метана — в четыре раза, а углекислого газа — в два с половиной раза», — рассказал Максимов на полях международной летней полевой школы «Парниковые газы и климат: мониторинг, манипулирование, моделирование и управление».
Международная летняя полевая школа проходит в Якутске с участием молодых ученых из России и Китая. Организаторами летней школы выступают ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», Институт физики атмосферы Китайской академии наук и научный консорциум «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода».