10:15 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что посадить сегодня, 16 июля 2024: ультраранние сорта редиса для нетерпеливых огородников

Рассказываем, что можно посадить сегодня, 16 июля 2024, в открытый грунт или в теплицу по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за редисом.

На грядке поспел урожай редиса.
Источник: Freepik

Редис — настоящий фаворит среди ранних овощных культур. Его некоторые сорта способны порадовать свежим урожаем уже через 18—25 дней после посева. Разбираемся, как правильно сажать редис в открытый грунт, чтобы получить сочные и хрустящие корнеплоды в кратчайшие сроки. Рассказываем об особенностях ультраранних сортов, правилах подготовки грядок и тонкостях посева.

Особенности ультраранних сортов редиса

Ультраранние сорта редиса — настоящая находка для огородников, стремящихся получить урожай поскорее. Они отличаются быстрым ростом, устойчивостью к неблагоприятным условиям и способностью формировать сочные корнеплоды в кратчайшие сроки. Давайте подробнее рассмотрим их особенности и преимущества.

Популярные ультраранние сорта редиса:

  • «18 дней»;
  • «жара»;
  • «французский завтрак»;
  • «сакса»;
  • «кармен».

Эти сорта характеризуются компактной листвой и небольшими, но сочными корнеплодами. Они отлично подходят для выращивания в регионах с коротким летом или для получения раннего урожая летом в средней полосе России.

Как правильно сажать редис в открытый грунт

Собранный урожай редиса.
Источник: Freepik

Посадка этого овоща — процесс несложный, но требующий внимания к деталям. Правильно выбранное время, подготовка семян и соблюдение технологии посева обеспечат хороший урожай.

1. Выберите подходящее время для посева. Согласно лунному календарю садовода, лучшие дни для посадки редиса — это 2—4-е, 7—9-е, 12—14-е числа месяца.

2. Подготовьте семена. Замочите их на 30 минут в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.

3. Сделайте бороздки глубиной 1—1,5 см с расстоянием между рядами 10—15 см.

4. Разложите семена в бороздки на расстоянии 3—5 см друг от друга.

5. Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.

6. Полейте грядку из лейки с мелким ситечком.

7. Накройте нетканым материалом для создания парникового эффекта.

Как подготовить грядку к посадке

Это важный этап, от которого зависит будущий урожай редиса. Правильно подготовленная почва обеспечит растения необходимыми питательными веществами и создаст оптимальные условия для роста.

1. Выберите солнечное место с легкой плодородной почвой.

2. Осенью внесите перегной или компост (3—4 кг на 1 кв. м).

3. За неделю до посева перекопайте грядку на глубину 20—25 см.

4. Разровняйте поверхность граблями.

5. Внесите комплексное минеральное удобрение (30—40 г на 1 кв. м).

6. Если почва кислая, добавьте известь или доломитовую муку (200—300 г на 1 кв. м).

Полезные советы по выращиванию ультраранних сортов редиса

Огородник собрал урожай редиса.
Источник: Freepik

Уход не требует особых усилий, но некоторые хитрости будут полезны. Делимся практическими советами, которые помогут вам вырастить сочный и вкусный редис:

  • поливайте редис регулярно, но умеренно, почва должна быть влажной, но не переувлажненной;
  • прореживайте всходы, оставляя между растениями расстояние 3—5 см;
  • рыхлите почву между рядами для улучшения аэрации;
  • для защиты от крестоцветной блошки обработайте всходы золой или табачной пылью;
  • собирайте урожай вовремя: перезревший редис становится жестким и невкусным;
  • для непрерывного урожая сейте редис каждые 7—10 дней;
  • не выращивайте редис на одном месте чаще чем раз в 3—4 года;
  • используйте мульчирование для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

Редактор: Регина Миндубаева

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