Что посадить сегодня, 16 июля 2024: ультраранние сорта редиса для нетерпеливых огородников

Редис — настоящий фаворит среди ранних овощных культур. Его некоторые сорта способны порадовать свежим урожаем уже через 18—25 дней после посева. Разбираемся, как правильно сажать редис в открытый грунт, чтобы получить сочные и хрустящие корнеплоды в кратчайшие сроки. Рассказываем об особенностях ультраранних сортов, правилах подготовки грядок и тонкостях посева.
Особенности ультраранних сортов редиса
Ультраранние сорта редиса — настоящая находка для огородников, стремящихся получить урожай поскорее. Они отличаются быстрым ростом, устойчивостью к неблагоприятным условиям и способностью формировать сочные корнеплоды в кратчайшие сроки. Давайте подробнее рассмотрим их особенности и преимущества.
Популярные ультраранние сорта редиса:
- «18 дней»;
- «жара»;
- «французский завтрак»;
- «сакса»;
- «кармен».
Эти сорта характеризуются компактной листвой и небольшими, но сочными корнеплодами. Они отлично подходят для выращивания в регионах с коротким летом или для получения раннего урожая летом в средней полосе России.
Как правильно сажать редис в открытый грунт
Посадка этого овоща — процесс несложный, но требующий внимания к деталям. Правильно выбранное время, подготовка семян и соблюдение технологии посева обеспечат хороший урожай.
1. Выберите подходящее время для посева. Согласно лунному календарю садовода, лучшие дни для посадки редиса — это 2—4-е, 7—9-е, 12—14-е числа месяца.
2. Подготовьте семена. Замочите их на 30 минут в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.
3. Сделайте бороздки глубиной 1—1,5 см с расстоянием между рядами 10—15 см.
4. Разложите семена в бороздки на расстоянии 3—5 см друг от друга.
5. Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.
6. Полейте грядку из лейки с мелким ситечком.
7. Накройте нетканым материалом для создания парникового эффекта.
Как подготовить грядку к посадке
Это важный этап, от которого зависит будущий урожай редиса. Правильно подготовленная почва обеспечит растения необходимыми питательными веществами и создаст оптимальные условия для роста.
1. Выберите солнечное место с легкой плодородной почвой.
2. Осенью внесите перегной или компост (3—4 кг на 1 кв. м).
3. За неделю до посева перекопайте грядку на глубину 20—25 см.
4. Разровняйте поверхность граблями.
5. Внесите комплексное минеральное удобрение (30—40 г на 1 кв. м).
6. Если почва кислая, добавьте известь или доломитовую муку (200—300 г на 1 кв. м).
Полезные советы по выращиванию ультраранних сортов редиса
Уход не требует особых усилий, но некоторые хитрости будут полезны. Делимся практическими советами, которые помогут вам вырастить сочный и вкусный редис:
- поливайте редис регулярно, но умеренно, почва должна быть влажной, но не переувлажненной;
- прореживайте всходы, оставляя между растениями расстояние 3—5 см;
- рыхлите почву между рядами для улучшения аэрации;
- для защиты от крестоцветной блошки обработайте всходы золой или табачной пылью;
- собирайте урожай вовремя: перезревший редис становится жестким и невкусным;
- для непрерывного урожая сейте редис каждые 7—10 дней;
- не выращивайте редис на одном месте чаще чем раз в 3—4 года;
- используйте мульчирование для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.
Редактор: Регина Миндубаева