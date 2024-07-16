Как вырастить петрушку: пошаговая инструкция для садоводов

Выращивание свежей пряной культуры в собственном саду или на балконе — не только увлекательное занятие, но и доступный источник витаминов. Эта зелень считается ароматной травой для приготовления различных блюд. В статье вместе с экспертом расскажем, как вырастить свежую петрушку в 2024 году.
Как выбрать семена петрушки для выращивания
Это пряно-вкусовая культура, которая относится к семейству зонтичных. Петрушка содержит множество витаминов и микроэлементов. Выращивание этого ароматного растения начинается с правильного выбора семян. В этом разделе мы рассмотрим ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе посевного материала.
1. Выбор сорта. Петрушка имеет несколько разновидностей: листовая, кудрявая и корневая. Главное их различие — у листовой и кудрявой употребляют в пищу только листья, а у корневой — листья и корнеплоды.
Обычная (или традиционная) листовая петрушка имеет гладкие резные пластины на длинных черешках. Этот сорт растет довольно быстро и дает богатый урожай. Уже через 65—75 дней после посадки петрушка начинает созревать. Один пучок такой зелени может иметь 35—95 листьев.
Кудрявая петрушка отличается более плотными кустиками и волнообразными листьями. На вкус она немного жестче, чем обычный листовой сорт. Кудрявая петрушка дольше и лучше хранится.
Корневая петрушка образует корень, похожий на морковь. Зелень имеет двухлетний жизненный цикл. В первый сезон (весной) формируется листовая розетка из 35—45 отдельных листовых пластин, а к концу летнего периода вырастает корнеплод с плотной мякотью и желтоватой или белой кожурой. Листья и корнеплоды употребляют в свежем и сушеном виде. Часто этот сорт используют для засолки.
2. Качество семян. Рекомендуем выбирать посевной материал петрушки от надежного поставщика, который предлагает качественные семена с высокой всхожестью. Зернышки должны быть сухими, без плесени или повреждений.
3. Срок годности. Семена петрушки имеют срок годности до трех лет. Перед посадкой советуем проверять длительность хранения. Если она превышает три года, процент всхожести семян снизится.
Когда нужно сажать петрушку
Семена этой зелени достаточно устойчивы к морозам, поэтому начинать сеять овощную культуру можно уже ранней весной.
«Корневая петрушка созревает к концу сентября, листовая — через 2 месяца после посева. Корневой сорт сеют в начале или середине мая. Финальный посев листовой проводят в начале июля», — рассказала Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород».
Пошаговая инструкция, как вырастить рассаду петрушки
Это растение можно выращивать двумя основными способами: рассадным и безрассадным. Далее рассмотрим подробнее метод посадки с помощью рассады.
Для начала необходимо заполнить контейнеры для рассады грунтом. Он должен быть рыхлым и легким. Можно купить готовую землю в специализированном магазине.
Обычно сажают в горшках, контейнерах или в деревянных ящиках с дренажными отверстиями.
«Чтобы ускорить появление всходов и добиться 100% всхожести, семена замачивают в горячей воде (не кипяток) на сутки. За это время несколько раз меняют воду, удобно применять кулинарное ситечко. Семена петрушки содержат эфирные масла, которые мешают прорастать зернышкам, поэтому вода их смоет. После замачивания семена подсушивают не более часа, затем высевают, пересыхания допускать нельзя», — советует эксперт Светлана Самойлова.
Далее разберем три основных пункта, на которые стоит обращать внимание при выращивании саженцев для посадки в открытый грунт.
До появления всходов землю с семенами рекомендуем тщательно обрызгать с помощью пульверизатора. Когда подрастут ростки, можно использовать шприц или лейку с узким маленьким горлышком, чтобы поливать молодые растения под корень.
Обеспечение достаточного освещения
Рассада должна получать достаточное количество света, поэтому контейнеры с зеленью лучше поставить на место, где больше всего солнечных лучей.
При недостатке естественного освещения рекомендуем использовать фитолампы. Расположить их можно в полутора метрах от ростков.
Благоприятная температура воздуха, при которой активно растет и формируется зелень, — +10…+15 °C. Если на термометре будет выше +20 °C, тогда петрушка начнет увядать.
Правила пересадки рассады петрушки в грунт
Этот процесс нужно проводить, когда у саженцев сформировались 5—6 настоящих листочков, а почва прогрелась до +10…+12 °C.
1. Выбор места для выращивания петрушки
Растение неприхотливо к выбору места. Желательно, чтобы на этот участок попадало достаточное количество света и не было сквозняков. Если такого места на огороде нет, петрушку можно посадить в полутени.
Чаще всего петрушку на участке сажают после 15 апреля или в середине октября. Открытый участок лучше подготовить заранее, еще осенью почву перекапывают и добавляют минеральные удобрения. Через 20 дней рассаду можно разделить на кустики и пересадить в отдельные емкости. Затем их высаживают в открытый грунт. Расстояние между рядами — 10—15 см, в ряду — 6—9 см.
Благоприятная температура в этом помещении — не больше +20 °C, без резких перепадов, их петрушка не любит. Если зелень посадили в осенние или зимние месяцы, тогда необходимо использовать искусственное освещение. Увлажнять нужно по мере высыхания почвы. Обильный полив необходим, если планируется пересадка на открытый участок. Влажность воздуха в теплице не должна превышать 75—80%.
Популярные сорта листовой петрушки для посадки в теплице: «мооскраузе 2», «бриз», «браво».
Сорта корневой петрушки: «урожайная», «пикантная», «финал».
Для выращивания петрушки в домашних условиях нужна рыхлая и питательная почва с нейтральной реакцией. Грунт можно купить в магазине, желательно с пометкой «для рассады» или «для овощных культур».
«Для выращивания в квартире или на балконе лучше выбирать ранние и теневыносливые сорта. В приоритете культивирование в балконном ящике через посев с замачиванием в теплой воде. При посеве в квартире емкость с петрушкой размещают дальше от батарей и чаще проветривают помещение», — комментирует эксперт Светлана Самойлова.
Обратите внимание на сорта с такими названиями: «утренняя свежесть», «русское застолье», «прима», «астра», «глория», «богатырь».
При таком способе выращивания используют деревянные емкости с дренажными отверстиями. Перед посадкой советуем увлажнить землю, далее сделать бороздки с расстоянием 3 см между ними. Заглублять семена при посадке достаточно на 0,5 см. Затем побрызгать водой с помощью пульверизатора и засыпать рыхлым грунтом. Емкости с посадками лучше убрать подальше от отопительных приборов.
Популярные сорта раннеспелой петрушки для посадки на подоконнике: «бисер», «астра», «фиделио» и «поти».
Петрушка предпочитает рыхлый и плодородный грунт, поэтому заранее рекомендуем осенью удобрять землю компостом или навозом с добавлением древесной золы.
Весной перед посадкой добавляют комплексное удобрение с азотом, хлористым калием и суперфосфатом.
Мульча поможет сохранить влажность почвы, подавить сорняки и регулировать температуру земли. Оптимальный слой — 3—5 см, а на солнечных участках — 6—8 см. Мульчируйте вокруг растений органическим удобрением, например соломой, опилками, сухой корой или компостом.
За неделю до пересадки рассаду петрушки начинают закаливать. Для этого ее выносят на открытый воздух на несколько часов в день, постепенно увеличивая время пребывания. Перед посадкой почву советуем перекопать на глубину 20—25 см и внести удобрения, например перегной или компост.
Саженцы высаживают в ряды с расстоянием 20—25 см, между сеянцами — 5—7 см. Перед посадкой лунки обильно поливают. Рассаду аккуратно вынимают из горшков, не разрушая земляной ком, и помещают в землю. Заглубляют растения до семядольных листиков.
«Если в первый год посева перед снегопадом накрыть петрушку фрагментом линолеума или рубероида в виде домика, то в новогодние праздники можно откопать снег и взять к столу свежую зелень», — рассказала Светлана Самойлова.
Уход за петрушкой после пересадки
Растениям требуется особый уход, чтобы они прижились и начали расти. Далее дадим несколько советов по уходу за петрушкой.
Орошать петрушку нужно регулярно, не менее 7—8 раз за сезон в зависимости от погодных условий. При пересадке и для молодых саженцев с листьями, высаженных весной или летом, необходим обильный полив. Лучшее время для увлажнения — утро или вечер. Оптимальная температура воды должна быть +15…+20 °C.
Советуем проводить два раза. Первый, когда у посева появилось 2—3 листочка, расстояние между растениями должно быть не менее 3 см. Второй раз петрушку прореживают, когда образуются 8—9 листьев, увеличивая дистанцию до 7 см.
Этот процесс обогащает землю кислородом, влагой и поможет избавиться от сорняков. Оптимальная глубина рыхления — примерно 5 см, иначе можно повредить корень. В летний период петрушки рыхлят по необходимости и после полива.
Борьба с вредителями и защита от болезней
Чтобы защитить растение от гибели, необходимо тщательно подготовить почву и семена перед посадкой, а также правильно ухаживать за культурой. От вредителей хорошо помогает, например, табачная пыль или настой из одуванчика (прогреть листья и корень в воде в течение нескольких часов). Табачную пыль можно раскидать между рядами. Рекомендуем использовать фунгициды, содержащие серу или медь, для лечения заболеваний.
Подкормки используются для того, чтобы стимулировать рост листьев петрушки, а не корня. В этом случае отлично подойдут удобрения с азотом. Первую подкормку нужно проводить после прореживания. Далее по необходимости.
Когда и как собирать урожай петрушки
Отрезать листовой или кудрявый сорт зелени нужно у основания, не повреждая корень. Хранить петрушку лучше в деревянных ящиках и прохладных помещениях при температуре не более +3…+5 °C.
Отличным вариантом будет хранение в морозильной камере. Петрушку советуем хорошо промыть, просушить и разложить по контейнерам или пакетам для заморозки. Что касается корневой петрушки, то собирают ее в конце сентября или в октябре.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать петрушку
Подготовили список из шести важных советов, на которые стоит обратить внимание при выращивании ароматной культуры:
1. Перед тем как сажать петрушку, надо определиться с сортом. В зависимости от выбора следовать правилам по уходу.
2. Перед посадкой семян или рассады нужно подготовить и обработать грунт, чтобы защитить растения от болезней и напитать землю полезными микроэлементами.
3. Семена советуем обеззаразить и замочить в воде для активного роста зелени.
4. Регулярно поливать и добавлять удобрения. Рекомендуем обеспечить достаточное количество света для рассады.
5. Прореживание всходов следует проводить два раза: на стадии 2—3 листочков и второй раз, когда образуются 8—9 листьев.
6. Регулярно рыхлить почву и обрабатывать молодые посадки от насекомых и инфекций.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»