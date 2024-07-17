11:43 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 18 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 18 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Источник: Reuters

В народном календаре 18 июля называется Лунным праздником или днем Афанасия. Считается, что в этот день нужно наблюдать за ночным светилом, чтобы пополнить жизненные силы и укрепить здоровье. Особенно положительно Луна воздействует на определенный знак зодиака. Узнать, для кого спутник является покровителем, можно по ссылке.

Православные верующие 18 июля вспоминают византийского монаха Афанасия Афонского, основавшего первый и главный монастырь на Святой горе Афон — Великую Лавру. Кстати, посетить эту гору могут только мужчины.

Также 18 июля принято чтить в Сергия Радонежского, так как именно в этот день были обретены его святые мощи.

Приметы погоды 18 июля

Если увидите в небе 18 июля оранжевые и желтые облака — ожидайте скорый дождь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже. К слову, почти все приметы погоды связаны с ночным светилом. Не просто же так день прозвали Лунным праздником.

  • Ясный месяц или Луна появится в ночь на 18 июля — осень будет теплой и солнечной.
  • Месяц или Луну накроет пелена — произойдет ненастье.
  • Ночное светило будет светить бело-лунным цветом — осадков не будет.
  • Спутник станет зеленоватым — начнутся дожди.
  • Луна или месяц начнут прыгать в небе — будет хороший урожай.

Что можно делать 18 июля

По обычаю 18 июля нужно проводить время с семьей и близкими друзьями, а также выпекать булки и пряники в форме месяца. Люди верили, чем сытнее выпечка 18 июля, тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.

  • Лунный день — удачное время для планирования. Вечером или ближе к ночи можно составить план для реализации давно задуманной цели и четко следовать ему в дальнейшем, тогда в деле сопутствует удача.
  • В Афанасьев день можно приманивать финансовое благополучие и проводить обряды на деньги и успех, глядя на Луну. 18 июля она обладает огромной силой, которой можно воспользоваться. Подробнее о том, как построить и сохранить финансовое благополучие, рассказал эксперт.

Что запрещено делать 18 июля

18 июля категорически запрещено рассказывать кому-либо о планах на будущее, иначе они попросту не сбудутся. От чего еще стоит отказаться в Афанасьев день?

  • Запрещено есть плохую и пресную выпечку, иначе семья будет жить скудно.
  • Нельзя сплетничать и рассказывать какие-либо секреты, это принесет неудачи.
  • Не стоит начинать новые дела в этот день, так как они могут обернуться крахом.

Кристина Корчанова

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