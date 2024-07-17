Народные приметы на 18 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 18 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 18 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 18 июля называется Лунным праздником или днем Афанасия. Считается, что в этот день нужно наблюдать за ночным светилом, чтобы пополнить жизненные силы и укрепить здоровье. Особенно положительно Луна воздействует на определенный знак зодиака. Узнать, для кого спутник является покровителем, можно по ссылке.
Православные верующие 18 июля вспоминают византийского монаха Афанасия Афонского, основавшего первый и главный монастырь на Святой горе Афон — Великую Лавру. Кстати, посетить эту гору могут только мужчины.
Также 18 июля принято чтить в Сергия Радонежского, так как именно в этот день были обретены его святые мощи.
Если увидите в небе 18 июля оранжевые и желтые облака — ожидайте скорый дождь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже. К слову, почти все приметы погоды связаны с ночным светилом. Не просто же так день прозвали Лунным праздником.
По обычаю 18 июля нужно проводить время с семьей и близкими друзьями, а также выпекать булки и пряники в форме месяца. Люди верили, чем сытнее выпечка 18 июля, тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.
18 июля категорически запрещено рассказывать кому-либо о планах на будущее, иначе они попросту не сбудутся. От чего еще стоит отказаться в Афанасьев день?
Кристина Корчанова