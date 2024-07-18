Биолог предупредил о последствиях катастрофических пожаров для заповедника «Утриш»

Во время загрузки произошла ошибка.
Высокий уровень пожарной опасности
Причиной высокой пожароопасности в районе заповедника «Утриш» являются несколько основных факторов, главные из которых — засуха и высокие температуры, которые приводят к пересыханию почвы и растительного покрова. В таких условиях любой источник открытого огня может легко привести к распространению пожара.
Климатические изменения также приводят к увеличению числа и интенсивности пожаров. Глобальное потепление, о котором так много говорится в последнее время, не столько напрямую изменяет температуру, сколько приводит к разбалансировке климата. А это, в свою очередь, приводит к более частому возникновению катаклизмов, связанных с экстремальными погодными явлениями — лесных пожаров, наводнений, торнадо и других.
Константин Гонгальскийдоктор биологических наук
Однако, лесные пожары возникают и по вине человека. Непотушенная сигарета или разведенный на лесной поляне костер становятся причиной лесных пожаров возможно даже чаще, чем жаркая и засушливая погода.
Уменьшить риск пожаров и оградить леса, подверженные легкому возгоранию, от спичек, сигарет и случайных искр может местное сообщество. Понятно, что полностью ограничить доступ в экосистемы вокруг заповедника невозможно, поэтому необходима выработка строгих противопожарных правил и рекомендаций.
В районе Абрау-Дюрсо и «Утриша» есть много диких стоянок, где туристы готовят еду на кострах. Даже самые простые меры (например, размещение вблизи этих стоянок резервуаров с водой, рекомендации туристам размещаться ближе к источникам воды и т. д.) помогут значительно снизить риск возникновения лесных пожаров.
Опыт показывает, что экосистемы Средиземноморья, подвергшиеся пожарам, восстанавливаются долго: от 50 до 100 лет. Конечно, некоторые растения лучше приспособлены к таким условиям. Например, знаменитый пробковый дуб способен переживать легкие поверхностные палы за счет толстой коры, изолирующей ствол от воздействия огня. А некоторые виды растений в Средиземноморье и вовсе прорастают только после пожаров — для начала роста им необходима обработка огнем.
Но, к сожалению, частота возгораний в последнее время увеличилась настолько, что даже приспособленные к пожарам экосистемы не успевают восстановиться и биоразнообразию в них наносится непоправимый ущерб.
Эта проблема касается не только растений. Звери, птицы и насекомые, живущие на деревьях, в кустарниках или в лесной подстилке, из-за пожаров гибнут или спешно покидают свои жилища. Виды, обитающие в глубине почвы, страдают меньше, но регулярные пожары затрагивают и их, поскольку приводят к глубокому выгоранию почвенного горизонта. Это значительно снижает плодородие и способствует эрозии почвы, особенно в горных и предгорных районах. Этот процесс усиливается зимними штормами и дождями.
Но и это еще не все. Почва играет важную роль в поддержании уровня и качества грунтовых вод, поскольку является для них естественным фильтром.
Таким образом, снижение плотности растительности и ухудшение качества почвы из-за пожаров напрямую влияет на все водоемы региона и качество воды в них.
Если подвести итог, то мы увидим, что климатические изменения, увеличение туристической нагрузки и лесные пожары, к которым они приводят, негативно влияют на все экосистемы заповедника «Утриш». Буквально: от крон деревьев до грунтовых вод и от птиц до обитателей глубоких подземных нор. Заповеднику и Министерству природных ресурсов нужно разработать стратегию по сохранению этих экосистем и регулированию туристической активности, чтобы предотвратить катастрофические пожары в будущем.
Ранее стало известно, что заповедник «Утриш» временно приостановил пешеходные маршруты из-за высокой пожароопасности, обусловленной текущими погодными условиями. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действовало до 15 июля.
В 2020 году пожары в Краснодарском крае привели к тому, что в заповеднике «Утриш» были утрачены 4,8 тыс. деревьев, среди которых краснокнижные породы. Ущерб причиненный заповеднику оценивали в 980 млн рублей.
Во время загрузки произошла ошибка.