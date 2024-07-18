10:33 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 19 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 19 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

В народном календаре 19 июля называют Сысоевым днем. Считается, что утром этого числа роса приобретает целебные свойства и укрепляет здоровье. Чтобы ощутить воздействие на себе, нужно лишь выйти спозаранку в поле и пройтись босыми ногами по влажной траве.

К Сысоеву дню на Руси обычно старались завершить посевную работу и уже думали о сборе урожая, например, озимого чеснока.

Православные верующие 19 июля вспоминают покровителя земледелия святого Сисоя (Сысоя) Великого. Преподобный Сисой был монахом-отшельником. За шестьдесят лет обитания в египетской пустыне Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил дар чудотворения, однажды вернув своей молитвой к жизни умершего отрока.

Приметы погоды 19 июля

Если вечером 19 июля будет теплее, чем днем — ожидайте скорый дождь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже.

  • К 19 июля созреет много малины — будет холодная зима.
  • Если в этот день пройдет дождь — осень будет дождливая.
  • Много листьев пожелтеет к Сысоеву дню — ожидайте раннюю осень.

Что можно делать 19 июля

По обычаю 19 июля нужно ходить на рыбалку, улов в этот день обещает быть хорошим. Возможно, получится выловить из озера сейф со $100 000 внутри, кто знает? О том, что еще можно делать в Сысоев день, читайте ниже.

  • Для укрепления здоровья нужно встать спозаранку и пройтись босиком по сырой траве.
  • В Сысоев день стоит помолиться Сисою Великому о хорошем урожае.
  • Мужчины должны в этот день взять всю работу по дому и огороду на себя, дав женщинам отдохнуть. Это сулит процветание.

Что запрещено делать 19 июля

В ночь на 19 июля категорически запрещено оставлять на ночь окно нараспашку, это принесет в дом раздор и неудачи. Про то, когда и как нужно открывать окна в жару рассказал эксперт. От чего еще стоит отказаться в Сысоев день?

  • Женщинам запрещено спускаться в подвал 19 июля, так как там их будет поджидать подпольный дух, который может украсть.
  • Нельзя спешить в Сысоев день, иначе привлечете неудачу.
  • Не стоит в этот день отправляться на охоту, она определенно не сложится.

Кристина Корчанова

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