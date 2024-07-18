Народные приметы на 19 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 19 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 19 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 19 июля называют Сысоевым днем. Считается, что утром этого числа роса приобретает целебные свойства и укрепляет здоровье. Чтобы ощутить воздействие на себе, нужно лишь выйти спозаранку в поле и пройтись босыми ногами по влажной траве.
К Сысоеву дню на Руси обычно старались завершить посевную работу и уже думали о сборе урожая, например, озимого чеснока.
Православные верующие 19 июля вспоминают покровителя земледелия святого Сисоя (Сысоя) Великого. Преподобный Сисой был монахом-отшельником. За шестьдесят лет обитания в египетской пустыне Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил дар чудотворения, однажды вернув своей молитвой к жизни умершего отрока.
Если вечером 19 июля будет теплее, чем днем — ожидайте скорый дождь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже.
По обычаю 19 июля нужно ходить на рыбалку, улов в этот день обещает быть хорошим. Возможно, получится выловить из озера сейф со $100 000 внутри, кто знает? О том, что еще можно делать в Сысоев день, читайте ниже.
В ночь на 19 июля категорически запрещено оставлять на ночь окно нараспашку, это принесет в дом раздор и неудачи. Про то, когда и как нужно открывать окна в жару рассказал эксперт. От чего еще стоит отказаться в Сысоев день?
Кристина Корчанова