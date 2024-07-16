Стрелиция: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Растение широко используется для озеленения жилых и коммерческих помещений. Помимо высокой декоративности, обладает хорошим здоровьем и считается неприхотливым в уходе, что делает его отличным первым цветком для новичков в растениеводстве. В статье вместе с экспертом рассмотрим основные факты о стрелиции и важные моменты в выращивании, а также основные проблемы и лечение от болезней и вредителей.
Что важно знать о домашнем растении стрелиция
Чтобы оно росло крепким и радовало своим внешним видом, важно разобраться, что это за растение и какой уход за ним требуется. Рассмотрим основные факты о двух видах стрелиции — королевской и Николая.
|Ареал обитания
|В природе стрелиции произрастают в Зимбабве и в восточной части ЮАР, в тропическом и субтропическом климате. Растут в основном на прибрежных дюнах и в лесах, расположенных около побережья
|Название цветка
|Растение названо в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, патронессы Королевских ботанических садов Кью. Стрелицию королевскую (Регина) называют цветком журавля или райской птицей. Название стрелиции Николая дано в честь великого князя Николая Николаевича Старшего
|Размер растения
|Стрелиция королевская достигает высоты 1,5 м, листья длиной 50 см и шириной около 10—15 см. Стрелиция Николая вырастает до 10—12 м, листья достигают в длину 2 м, в ширину — около 50 см
|Цветение
|Стрелиция королевская зацветает в возрасте 4—6 лет, цветки с синими лепестками и желто-оранжевыми чашелистиками. Для цветения в комнатных условиях необходим период покоя и температура воздуха около +15 °C
|Размножение
|Оба вида стрелиции размножаются семенами или делением куста
|Предпочтения
|Хорошая освещенность;
рыхлый грунт с добавлением песка;
высокие горшки;
регулярные подкормки удобрениями, если растения здоровы;
повышенная влажность воздуха, но и при обычной комнатной влажности чувствуют себя хорошо
|Негативные факторы
|Малая освещенность;
перелив;
широкие горшки;
сильная пересушка
|Кому подходит растение
|Стрелиции достаточно неприхотливы и отлично подходят для начинающих цветоводов
|Частые вредители
|Трипс, мучнистый червец, паутинный клещ
Виды и сорта цветка стрелиция с фото
На текущий момент известно пять видов, но только два из них культивируются как комнатное растение. Различают древовидные (с ростом формируется одревесневший ствол) и травянистые (не формирующие ствол) виды.
1. Стрелиция белая (Strelitzia alba), или Августа, — древовидная стрелиция высотой до 10 м. Отличается полностью белыми цветками. Не выращивается в комнатных условиях.
2. Стрелиция хвостатая (Strelitzia caudata), или горная, — древовидная стрелиция, достигает до 8 м в высоту. Произрастает преимущественно в горной местности. Отличается от остальных видов формой соцветия и окраской лепестков. Не подходит для выращивания в комнатных условиях.
3. Стрелиция ситниковая (Strelitzia juncea) — травянистое растение высотой до 2 м, отличается от остальных видов тонкими цилиндрическими листьями.
4. Стрелиция Николая (Strelitzia nicolai) — древовидная стрелиция высотой до 10 м. Этот вид очень популярен для озеленения жилых и коммерческих помещений, так как обладает хорошей стойкостью и отлично смотрится в интерьере. Имеет широкие длинные листья длиной до 2 м.
5. Стрелиция королевская (Strelitzia reginae) — травянистое растение высотой до 1,5 м, популярно в комнатном цветоводстве. Листья более компактные, чем у стрелиции Николая.
Уход за стрелицией в домашних условиях
В комнатном цветоводстве она популярна в том числе и потому, что обладает хорошей выносливостью и неприхотливостью. Основные моменты ухода за стрелицией рассмотрим ниже.
Для стрелиции подойдет готовая универсальная земля для декоративно-лиственных растений или верховой нейтральный торф с добавлением разрыхлителей (перлита, крупного кварцевого песка или пеностекла).
Горшок лучше выбрать глубокий, нежели широкий, так как корни у этого растения стержневые и растут преимущественно вглубь. Хорошо подходят высокие емкости для роз. Материал для горшка может быть любой (пластик, терракота, керамика). Однако для каждого материала нужно подобрать свой режим полива, например в терракоте грунт просыхает быстрее, чем в пластике или глазурованной керамике.
При содержании стрелиции температура воздуха не должна опускаться ниже +10 °C в зимнее время и подниматься выше +25 °C в летнее.
Стрелиции подходит яркий рассеянный свет. Она также может вынести легкую полутень, однако в этом случае будет расти медленнее и есть риск залива и загнивания корней. Лучше всего ей подойдут южные (приучать постепенно либо использовать легкое притенение летом), восточные и западные подоконники. Если вы выращиваете стрелицию в глубине комнаты вдали от окна или за окном есть препятствия для солнечного света (другой дом, балкон или деревья), то рекомендуется использовать досветку фитолампами.
Важно подобрать график увлажнения под конкретные условия содержания:
- время года;
- уровень освещенности;
- температура и влажность воздуха;
- состав грунта и материал горшка.
Ориентируйтесь на главное правило: почва между поливами должна просыхать минимум на половину горшка (лучше чуть больше). Растение влаголюбивое, не терпит сильных пересушек, но также не терпит и заливов.
Стрелиция не требовательна к этому фактору, однако при повышенной влажности будет расти быстрее. Регулярно протирайте листья от пыли или носите растение в душ, прикрыв землю. Это улучшает внешний вид растения и дает стимул к росту.
Если растение здоровое, то можно подкармливать раз в две недели универсальным удобрением или для декоративно-лиственных цветов. Поливать или опрыскивать по листу. Главное — не превышайте дозировку, указанную на упаковке.
Молодые растения пересаживают по мере заполнения горшка корнями, желательно в весенне-летний период. Емкость подбирается на 20% больше предыдущей в диаметре.
Если растение взрослое и очень крупное, то заменяется только верхний слой грунта.
«Особенность стрелиции королевской — очень мощные корни, которые со временем выталкивают растение из горшка и могут даже разорвать пластиковую емкость. Поэтому стрелиция нуждается в частой пересадке и постоянном увеличении размера горшка», — рассказала Евгения Лисова, блогер, автор группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой».
У стрелиции нельзя обрезать верхушку, иначе она остановит свой рост и может погибнуть. Если листья имеют пятна или механические повреждения, их можно подрезать до живой ткани.
Размножение комнатного цветка стрелиция
В этом разделе вы найдете полезную информацию, как правильно сажать это растение.
Выбирайте максимально свежий посевной материал, у него больше шанса взойти. Аккуратно соскоблите оранжевые волоски и замочите семена на 1—2 суток в воде. Подготовьте емкость для проращивания. Отлично подойдут пластиковые стаканчики или контейнеры, обязательно сделайте в них много дренажных отверстий. Грунт можно взять универсальный для декоративно-лиственных растений с добавлением разрыхлителей (перлита или крупного кварцевого песка).
Пролейте грунт теплой водой, сверху поместите семена и присыпьте небольшим слоем земли. Накройте прозрачной крышкой или пластиковым пакетом, далее поместите в теплое и светлое место. Периодически проветривайте семена, при просыхании почвы поливайте небольшим количеством воды. После появления всходов приоткройте крышку, но не убирайте до конца. А уже после прорастания двух листьев можно полностью убрать крышку или пакет.
Если у вас в горшке несколько растений, то при пересадке можно их разделить. Постарайтесь минимально повреждать корни. Срезы нужно обработать либо фунгицидом в виде пасты, либо порошком активированного угля. Если было повреждено большое количество корней, то после пересадки наденьте на растение сверху прозрачный пакет, чтобы создать парниковый эффект. Раз в день проветривайте растение. Примерно через 7—10 дней пакет можно снять.
Основная причина болезней этого цветка — повреждение корней (загнивание или механические ранения при пересадке). Удалите все гнилые и поврежденные корни, замочите оставшиеся корневища в фунгициде по инструкции. После обработайте срезы толченым активированным углем. У листьев удалите участки с пятнами до здоровой ткани и опрыскайте фунгицидом. Посадите растение в горшок по размеру корневой системы. Для лучшей адаптации наденьте прозрачный пакет на листья на неделю, проветривайте раз в день.
Здоровое растение практически не подвержено атакам насекомых. Однако если у культуры неподходящие условия содержания или неправильно подобран уход, его иммунитет снижается, и на него могут напасть вредители.
1. Трипсы. Заражение можно определить по белым движущимся маленьким личинкам или по взрослым темным длинным особям. Они оставляют серебристые дорожки и черные маленькие точки на листьях. Лечение — трехкратная обработка тремя разными инсектицидами с разным действующим веществом по инструкции на упаковке раз в неделю. Если инсектицид контактного действия, то необходимо опрыскивание, если системного, то и полив грунта, и опрыскивание. Лучше использовать и тот и другой вид средства.
2. Мучнистый червец. Заражение можно определить по «белой вате» в пазухах листьев. Лечение — максимально удалить видимых вредителей механически, а затем провести такую же обработку инсектицидами, как описано выше.
3. Щитовка. Заражение можно установить по наличию небольших круглых коричневых наростов (взрослые особи) — они легко соскребаются с листа. Лечение — максимально удалить видимых вредителей механически, а затем провести такую же обработку инсектицидами, как описано выше.
4. Паутинный клещ. Поражение можно вычислить по наличию белых маленьких неподвижных крупинок вдоль жилок с обратной стороны листа. При сильном заражении можно различить тонкую паутинку. Лечение — трехкратное опрыскивание тремя разными акарицидами раз в неделю по инструкции на упаковке. Полив почвы не сработает, необходимо попадание препарата непосредственно на клеща, поэтому важно опрыскивать очень тщательно.
Основные проблемы при выращивании стрелиции
Ниже рассмотрим главные причины потери декоративности цветка.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Не цветет
|1. Стрелиция Регина не цветет до достижения 4—5 лет.
|Если стрелиция Регина достигла требуемого возраста и имеет крепкое здоровье, то для цветения ей необходима прохладная зимовка — около +15 °C и хорошее освещение. Также для стимуляции цветения можно использовать специальные удобрения для цветущих растений
|2. Неподходящие условия выращивания.
|3. Стрелиция Николая не цветет в домашних условиях
|Желтеют листья
|1. Поражение вредителями.
|1. Лечение от вредителей.
|2. Недостаточный полив
|2. Наладить режим полива
|Вялые листья
|1. Недостаточное увлажнение.
|1. Наладить режим полива.
|2. Перелив и загнивание корней
|2. Достать растение из горшка, удалить поврежденные корни. Срезы обработать толченым активированным углем либо фунгицидом в виде пасты. Пересадить в новый грунт в горшок по корневой системе, на листья надеть прозрачный пакет и проветривать раз в день до появления новых корней
|Коричневые кончики и пятна на листьях
|Перелив и загнивание корней
|1. Наладить режим полива.
|2. Достать растение из горшка, удалить поврежденные корни. Срезы обработать толченым активированным углем либо фунгицидом в виде пасты. Пересадить в новый грунт в горшок по корневой системе, на листья надеть прозрачный пакет и проветривать раз в день до появления новых корней
|Листья рвутся поперек
|Норма для стрелиции Николая
|Лечение не требуется
|Листья скручиваются в трубочку
|1. Избыток света.
|1. Переместить в более затененное место.
|2. Недостаточный полив.
|2. Наладить режим полива и в первое время увеличить влажность воздуха.
|3. Перелив и загнивание корней
|3. Достать растение из горшка, удалить поврежденные корни. Срезы обработать толченым активированным углем либо фунгицидом в виде пасты. Пересадить в новый грунт в горшок по корневой системе, на листья надеть прозрачный пакет и проветривать раз в день до появления новых корней
|Листья складываются вдоль, как книжка
|1. Недостаточный полив.
|1. Наладить режим полива.
|2. Перелив и загнивание корней.
|2. Достать растение из горшка, удалить поврежденные корни. Срезы обработать толченым активированным углем либо фунгицидом в виде пасты. Пересадить в новый грунт в горшок по корневой системе, на листья надеть прозрачный пакет и проветривать раз в день до появления новых корней.
|3. Повышенная температура воздуха
|3. Уменьшить температуру воздуха до +25 °C
Памятка по уходу за стрелицией в домашних условиях
«Сочетание неприхотливости и высокой декоративности делает стрелицию отличным интерьерным растением. Она легко может выступать как соло-растение для декора помещения. Она намного проще в уходе, чем многие другие популярные культуры (например, пальмы). Еще один плюс стрелиций состоит в том, что они хоть и любят свет, но могут и развиваться в полутени. Они устойчивы к паутинному клещу и трипсам, а также очень отзывчивы к хорошему уходу», — объясняет эксперт Евгения Лисова.
Итак, мы рассмотрели ключевые моменты для выращивания крепкой и здоровой стрелиции в домашних условиях. Давайте кратко повторим основную информацию:
1. В квартире выращиваются только два вида стрелиции — королевская и Николая. Стрелиция королевская — более компактная, а Николая — крупное и высокое растение, для которого требуются высокие потолки.
2. Стрелиция — светолюбивое и влаголюбивое растение, но боится перелива и застоя воды в корнях.
3. Здоровое растение практически не подвержено болезням и вредителям.
4. Размножается только семенами и делением куста, но надежнее всего покупать уже подросшие крепкие растения.
5. Стрелиция — это отличное растение для новичков и одно из лучших для озеленения помещений.
Эксперт: Евгения Лисова, блогер, автор группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой»