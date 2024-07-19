Народные приметы на 20 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 20 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 20 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 20 июля называют Авдотья Сеногнойка. На Руси день прозвали таким образом из-за частых дождей, мешающих заготовке сена.
Люди верили, что к этому числу нужно убрать всю солому, иначе она скоро сгниет из-за многочисленных осадков, которые предвещает Авдотья Сеногнойка. Сегодня многие считают, что от дождей нужно также прятать голову, чтобы не облысеть.
Православные верующие 20 июля вспоминают 16 святых, в особенности — преподобного Фому Малеина и княгиню московскую Ефросинию, супругу святого благоверного князя Димитрия Донского, подарившую ему 12 детей. Кроме того, в этот день важно чтить великую святыню — Влахернскую икону Божией Матери, привезеннуюв 1653 году из Константинополя для царя Алексея Михайловича.
На Руси верили, коли дождь начнется 20 июля, осадки будут выпадать еще несколько недель. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 20 июля нужно проводить дома уборку, так можно «намести» удачу и даже найти запрятанные деньги. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.
20 июля категорически запрещено ходить на свидания и вступать в брак, такой союз будет — недолговечным, а отношения между возлюбленными быстро испортятся. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова