11:31 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 20 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 20 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В народном календаре 20 июля называют Авдотья Сеногнойка. На Руси день прозвали таким образом из-за частых дождей, мешающих заготовке сена.

Люди верили, что к этому числу нужно убрать всю солому, иначе она скоро сгниет из-за многочисленных осадков, которые предвещает Авдотья Сеногнойка. Сегодня многие считают, что от дождей нужно также прятать голову, чтобы не облысеть.

Православные верующие 20 июля вспоминают 16 святых, в особенности — преподобного Фому Малеина и княгиню московскую Ефросинию, супругу святого благоверного князя Димитрия Донского, подарившую ему 12 детей. Кроме того, в этот день важно чтить великую святыню — Влахернскую икону Божией Матери, привезеннуюв 1653 году из Константинополя для царя Алексея Михайловича.

Приметы погоды 20 июля

На Руси верили, коли дождь начнется 20 июля, осадки будут выпадать еще несколько недель. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Если трава зеленее обычного — дождь будет теплый.
  • Кошка нежится на солнце — погода будет стоять хорошая. Правда современные кошки больше любят лежать на ноутбуках.
  • Вечером начнут кричать журавли — утром будет хорошая погода.
  • На обратной стороне листков лебеды появилась роса — ожидайте дождь.

Что можно делать 20 июля

По обычаю 20 июля нужно проводить дома уборку, так можно «намести» удачу и даже найти запрятанные деньги. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.

  • В Авдотьин день стоит делать спонтанные покупки. Приобретённые в этот день вещи будут долго радовать своего обладателя.
  • Рекомендуется совершать добрые поступки, за каждый — воздастся втройне.
  • 20 июля нужно уделить время уходу за собой. Для этого можно устроить спа-день дома.
  • На Руси верили, если состричь секущиеся волосы 20 июля — можно привлечь удачу и успех.

Что запрещено делать 20 июля

20 июля категорически запрещено ходить на свидания и вступать в брак, такой союз будет — недолговечным, а отношения между возлюбленными быстро испортятся. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В Авдотью Сеногнойку нельзя лукавить, обманывать и сквернословить, иначе в будущем будут ждать неприятности.
  • На Руси верили, что 20 июля запрещено купаться в водоемах, иначе утащит водяной.
  • Не рекомендуется подходить к коровам: коли животное обнюхает человека — его настигнет серьезная болезнь.

Кристина Корчанова

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