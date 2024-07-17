Как избавиться от листоверток в саду
Эксперт обосновал пользу ограничения инсектицидов.
Эксперт обосновал пользу ограничения инсектицидов.
Вопрос очень актуальный для середины июля. Сейчас дачники имеют дело с бабочками-листовертками, которые только начинают спаривание, и бороться с вредителем на этой стадии гораздо легче, нежели в пору, когда выведутся гусеницы. При их массовом развитии спасти яблони будет крайне затруднительно. Так что можно сделать в ближайшие дни?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Конечно, велик соблазн применить инсектициды или профильные биологические препараты, однако есть одно внушительное «но».
Яблони уже вовсю плодоносят, так что применение упомянутых средств просто неуместно. Хотя бы во избежание напитки яблок токсичными веществами. И биопрепараты, кстати, тут не исключение. Поэтому надлежит избрать иные способы борьбы.
Я применяю максимально простой, зато очень эффективный метод — элементарные ловушки с приманками. В чем же он заключается?
Беру пустые пластиковые бутылки по 0,5−1 литра и надрезаю верхнюю часть — но не до конца, чтобы за горлышко их можно было подвесить на дерево. И бутылка при этом должна быть приоткрыта. Еще лучше, чтобы в бутылку не проникал дождь, при обрезке оставить ее верхнюю часть, а вырезать кусок боковины, через которую и попадут на смертельный пир бабочки вредителя. Примерно на ¼ -⅓ от объема бутылки заполняю ее приманкой, состоящей из слегка подброженных яблок, сухофруктов или хлеба, заливаю их водой, чтобы они размокли. За ночь туда попадают бабочки-листовертки (а заодно и плодожорки), которые со всей округи слетаются на запах и тонут в сиропе. Утром ловушку очищаю, и она вновь готова к работе.
Приманку делаю так: примерно 700 г негодных яблок или яблочных очистков заливаю 1,5−2 литрами воды, довожу до кипения и оставляю провариться 20−30 минут. Вместо яблок можно использовать сухофрукты (беру примерно 100 г). После того как полученная жидкость остынет, в нее добавляется стакан сахара, примерно пол-литра молочной сыворотки, немного хлебного кваса или квасного сусла и ложка дрожжей. Как только жидкость начнет бродить — приманка готова. Полученного количества хватит примерно на 20 ловушек.
Также можно использовать перестоявший квас из ржаного хлеба или сусла. Или можно сделать квас как это положено для себя, а после того, как жидкость слита, в оставшийся дрожжевой осадок добавить сахар, хлеб и воду. Когда жидкость вновь забродит — разбавить водой и разлить по бутылкам для приманки бабочек.