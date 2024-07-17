10:26 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что посадить 17 июля: дайкон — витаминный корнеплод

Рассказываем, что можно посадить сегодня, 17 июля 2024, в открытый грунт по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за дайконом.

Дачник собрал урожай дайкона.
Источник: Shutterstock

Сегодня отличный день для посадки дайкона — японской редьки, которая становится все популярнее среди российских дачников. Этот полезный корнеплод не только разнообразит ваш рацион, но и украсит огород своими пышными листьями. Следуя простым советам, вы сможете вырастить богатый урожай дайкона и порадовать близких вкусным и полезным овощем.

Особенности дайкона

Уникальный корнеплод, сочетающий в себе лучшие качества редиса и редьки. Он отличается мягким вкусом, сочной мякотью и высоким содержанием полезных веществ. В отличие от привычной нам редьки у дайкона более нежный вкус, без горечи и острого послевкусия.

Этот овощ богат витаминами C, B1, B2, PP, а также минералами, такими как калий, кальций, магний и железо. Дайкон обладает низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки, что делает его отличным выбором для диетического питания.

К тому же он хорошо хранится в течение длительного времени, не теряя вкусовых качеств и полезных свойств.

Как правильно сажать дайкон в открытый грунт

При посадке дайкона важно учитывать особенности этой культуры и соблюдать основные правила:

1. Дайкон любит солнечные участки с легкой плодородной почвой. Лучшими предшественниками для него будут бобовые, огурцы, картофель и томаты.

2. Перед посевом замочите семена на срок от 12 до 24 часов в теплой воде или растворе стимулятора роста. Это ускорит прорастание и повысит всхожесть.

3. Сейте семена на глубину 2—3 см, соблюдая расстояние между рядами 40—50 см, а между растениями в ряду — 15—20 см. После посева слегка утрамбуйте почву и пролейте.

4. Регулярно поливайте посевы, особенно в сухую погоду. Когда появятся всходы, проредите их, оставляя самые сильные растения.

Как подготовить грядку к посадке

От качества почвы и ее подготовки зависит не только урожайность, но и форма корнеплодов. Рассмотрим основные шаги по подготовке грядки для посадки дайкона:

1. Наиболее оптимальным местом для посадки будет солнечный участок. Очистите его от сорняков и растительных остатков.

2. Перекопайте землю на глубину 25—30 см, удаляя корни сорняков и крупные камни. Разбейте комки, чтобы почва стала рыхлой и воздушной.

3. Внесите в почву перегной или компост из расчета 4—5 кг на 1 кв. м. Добавьте минеральные удобрения: 20—30 г суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 кв. м.

4. Разровняйте грядки граблями, создавая ровную поверхность для посева.

5. Если у вас тяжелая почва, сформируйте гребни высотой 10—15 см. Это улучшит дренаж и обеспечит хорошее развитие корнеплодов.

Полезные советы по выращиванию за дайконом

Дайкон на грядке
Источник: Shutterstock

Следуя нашим простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые растения и избежать типичных ошибок. Рассмотрим основные указания:

  • поливайте растения 2—3 раза в неделю, используя отстоянную воду комнатной температуры;
  • когда всходы достигнут высоты 5—7 см, проведите первое прореживание, оставляя между растениями расстояние 10—15 см;
  • через 2—3 недели проведите повторное прореживание, увеличив расстояние до 20—25 см;
  • регулярно рыхлите почву между рядами и удаляйте сорняки;
  • первую подкормку проведите через 2—3 недели после появления всходов, используя раствор комплексного минерального удобрения;
  • вторую подкормку сделайте в период формирования корнеплода, используя калийно-фосфорные удобрения;
  • для защиты от крестоцветной блошки опрыскивайте растения настоем чеснока или табака;
  • от слизней и улиток используйте специальные препараты или народные средства, например золу;
  • замульчируйте почву вокруг растений соломой или скошенной травой;
  • собирайте дайкон, когда корнеплоды достигнут нужного размера, обычно через 50—70 дней после посева;
  • не оставляйте его в земле слишком долго, чтобы избежать растрескивания.

Редактор: Регина Миндубаева

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