Что посадить 17 июля: дайкон — витаминный корнеплод
Рассказываем, что можно посадить сегодня, 17 июля 2024, в открытый грунт по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за дайконом.
Рассказываем, что можно посадить сегодня, 17 июля 2024, в открытый грунт по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за дайконом.
Сегодня отличный день для посадки дайкона — японской редьки, которая становится все популярнее среди российских дачников. Этот полезный корнеплод не только разнообразит ваш рацион, но и украсит огород своими пышными листьями. Следуя простым советам, вы сможете вырастить богатый урожай дайкона и порадовать близких вкусным и полезным овощем.
Уникальный корнеплод, сочетающий в себе лучшие качества редиса и редьки. Он отличается мягким вкусом, сочной мякотью и высоким содержанием полезных веществ. В отличие от привычной нам редьки у дайкона более нежный вкус, без горечи и острого послевкусия.
Этот овощ богат витаминами C, B1, B2, PP, а также минералами, такими как калий, кальций, магний и железо. Дайкон обладает низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки, что делает его отличным выбором для диетического питания.
При посадке дайкона важно учитывать особенности этой культуры и соблюдать основные правила:
1. Дайкон любит солнечные участки с легкой плодородной почвой. Лучшими предшественниками для него будут бобовые, огурцы, картофель и томаты.
2. Перед посевом замочите семена на срок от 12 до 24 часов в теплой воде или растворе стимулятора роста. Это ускорит прорастание и повысит всхожесть.
3. Сейте семена на глубину 2—3 см, соблюдая расстояние между рядами 40—50 см, а между растениями в ряду — 15—20 см. После посева слегка утрамбуйте почву и пролейте.
4. Регулярно поливайте посевы, особенно в сухую погоду. Когда появятся всходы, проредите их, оставляя самые сильные растения.
От качества почвы и ее подготовки зависит не только урожайность, но и форма корнеплодов. Рассмотрим основные шаги по подготовке грядки для посадки дайкона:
1. Наиболее оптимальным местом для посадки будет солнечный участок. Очистите его от сорняков и растительных остатков.
2. Перекопайте землю на глубину 25—30 см, удаляя корни сорняков и крупные камни. Разбейте комки, чтобы почва стала рыхлой и воздушной.
3. Внесите в почву перегной или компост из расчета 4—5 кг на 1 кв. м. Добавьте минеральные удобрения: 20—30 г суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 кв. м.
4. Разровняйте грядки граблями, создавая ровную поверхность для посева.
5. Если у вас тяжелая почва, сформируйте гребни высотой 10—15 см. Это улучшит дренаж и обеспечит хорошее развитие корнеплодов.
Следуя нашим простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые растения и избежать типичных ошибок. Рассмотрим основные указания:
Редактор: Регина Миндубаева