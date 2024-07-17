Подкормка перцев: от семечка до урожая

Это теплолюбивое растение с ботанической точки зрения на самом деле не овощ, а фрукт. А его плоды — ложные ягоды (полые внутри, с множеством семян). Родом болгарский, или сладкий, перец из Центральной Америки. Изначально он был жгучим, но постепенно люди вывели новые сорта уже сладкого перца. О том, как правильно культивировать это растение и осуществлять подкормку перцев, поговорим далее.
Советы по уходу за перцами
В зависимости от сорта и степени спелости овощ бывает разных цветов: зеленый, желтый, оранжевый, красный, коричневый, темно-фиолетовый. Понять, как именно определенный сорт меняет цвет, можно по инструкции на упаковке семян.
Для того чтобы окраска изменилась, нужно оставить плод на ветке или дозаривать в домашних условиях. Основная причина смены цвета — каротиноиды (пигменты). Во время смены окраски количество витамина C и каротиноидов в плоде увеличивается. Болгарский перец не только вкусный и полезный, но и сравнительно легко развивается.
Чтобы вырастить большой урожай, нужно соблюсти ряд условий: поддерживать определенную температуру, закалять, особым образом сеять, поливать и удобрять растения. Перцу необходимы высокая влажность, большое количество тепла и света, щедрый полив в жаркую погоду.
Ниже представлена таблица, которая поможет вам вырастить сочные плоды.
|Посев
|Семена выбирают в зависимости от местности. Например, для Сибири советуем брать раннеспелый холодоустойчивый сорт. Высевают перец с конца февраля по первую половину марта. Заглубляют семена примерно на 0,5 см в землю, накрывают пленкой. Ее после появления всходов снимают, и емкость с рассадой ставят на солнце
|Почва
|Перцы хорошо растут на нейтральной рыхлой земле
|Севооборот
|Важно помнить, что не стоит высаживать перец несколько лет подряд в одно и то же место, как и все пасленовые культуры. В почве могут остаться болезни и вредители с предыдущего года, полезных веществ будет не хватать. До и после перцев на грядках лучше всего растут кукуруза, капуста, бобовые, лук, редис, кабачки, морковь
|Закаливание
|Это помогает вырастить сильную и устойчивую рассаду, адаптированную к парнику или улице. Сначала приоткрывают форточку на 1—2 ч, постепенно время увеличивают до 8 ч. После этого начинают выносить рассаду на улицу или на балкон, постепенно оставляя растения все дольше на свежем воздухе
|Освещение
|В помещении рассада должна быть на солнечном месте. По мере выноса ее на улицу ростки приучают к уличным условиям. Молодым растениям не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами длительное время. Перед высадкой хотя бы на несколько дней надо оставить ростки на веранде, балконе или в теплице на ночь
|Полив
|За неделю до высадки в почву количество поливов надо снизить, а за сутки — прекратить. Непосредственно перед посадкой, если грунт сухой, нужно увлажнить растение, чтобы земляной ком у корней во время высадки остался цел. В процессе роста важно не переборщить с поливом, чтобы не было черной ножки у рассады
|Температура
|При достижении температуры +15 °C растение останавливает рост и формирование плодов. В холодные ночи нужно ставить дуги и накрывать перец агроволокном
|Влажность
|При закалке важно следить за влажностью грунта. Губителен как недостаток воды, так и ее избыток
|Регуляторы роста
|Эти средства помогают рассаде быть стрессоустойчивой, стимулируют рост и развитие. Можно использовать разные препараты: «Эпин», «Циркон», «Атлет»
|Пикировка
|Совершают эту процедуру после появления двух или трех настоящих листочков. Из одной общей емкости пересаживают ростки в стаканы большого объема.
Корневую систему прищипывать не нужно, перец плохо на это реагирует. Заглублять можно до семядольных листочков. На заглубленных участках вырастут дополнительные корни. Заглубить можно примерно на 0,5—1 см
|Высадка растений
|Начинают готовить грядку для перцев ранним утром при температуре почвы от +15 °C на глубине 15 см. Высадку проводят вечером, когда нет палящего солнца. Рассаду можно слегка заглублять. Но можно и не делать этого (допускается опускание до семядолей). Полить и замульчировать землю
Для большого урожая растения необходимо удобрять. Советуем вносить в почву возле кустов специальные вещества для плодородия и питания. Подкармливают перцы двумя способами: опрыскивают по листу или добавляют средство в почву. Стоит учитывать, что одного заранее продуманного способа удобрения не существует.
Важны качество грунта, сорт семян, условия формирования и развития рассады, влияние болезней и нехватки веществ, погода, условия произрастания в теплице или на улице. Через подкормку перец получает дефицитный в определенный момент компонент или несколько химических веществ одновременно.
По происхождению удобрения бывают минеральными и органическими. По консистенции — твердыми, жидкими и полутвердыми. Они могут как напрямую, так и косвенно действовать на растения.
Рекомендуем соблюдать баланс в подкормках: перцы подвержены как недостаткам питания, так и жированию (когда растение занято наращиванием зеленой массы, а не формированием плодов).
Важно: в начале роста перцев надо сокращать количество удобрений в два раза от рекомендуемой нормы, чтобы не перекормить растения.
1. Органические удобрения
Содержат элементы питания растений в виде органических соединений. По происхождению они бывают растительными и животными.
- перегной;
- компост;
- навоз;
- зола;
- птичий помет;
- сидераты;
- сапропель;
- кора;
- опилки;
- бактериальные удобрения;
- гуминовые средства.
В состав органических удобрений входит углерод. Можно удобрять почву только органикой: она одна сможет дать почве все необходимые вещества.
Этот вид удобрений вносят под корень. Для рассады полезна подкормка из золы: столовую ложку развести в литре воды. Настоять в тепле сутки и полить под корень (по 0,5 л на растение).
Перегной и компост — хорошая подкормка для всех растений. Можно добавлять в лунку при пересадке и во время перекопки грунта на грядке осенью или зимой.
Биогумусом удобряют рассаду и взрослые растения. Он ускоряет рост, улучшает структуру грунта, увеличивает урожайность.
Неорганические по происхождению вещества. Элементы здесь находятся в доступном виде для растений. Бывают однокомпонентными или комплексными.
- фосфорные;
- азотные;
- калийные;
- известковые;
- серосодержащие;
- хлорсодержащие;
- комплексные;
- микроудобрения.
Для перцев, как и для многих пасленовых культур, необходимы азот, фосфор и калий. Азот необходим для роста на ранних стадиях развития. Важно не вносить азот сразу при высадке в грунт (обязательно подождать три недели), чтобы не мешать приживаемости. Фосфор и калий влияют на развитие корневой системы и плодов, нужны в процессе фотосинтеза. Калий участвует в формировании завязи.
Хорошим выбором станут комплексные удобрения, в которых, кроме азота, калия и фосфора, есть также кальций, магний, сера и микроэлементы.
Этот вид удобрений вносят под корень или опрыскивают средством по листу. При посадке перец удобряют суперфосфатом (половина чайной ложки на растение).
3. Народные средства для подкормки перцев
Необязательно пользоваться только покупными удобрениями для подкормки, можно применять и те компоненты, которые есть дома.
Многие удобрения можно приготовить из простых домашних средств:
- дрожжей;
- золы;
- йода;
- перекиси;
- компоста;
- яичной скорлупы;
- кожуры банана;
- коровяка;
- рыбной и костной муки.
Содержат витамины и минералы. В их состав входят грибки, ускоряющие разложение органики. Дрожжи повышают плодородие почвы, влияют на развитие корней и стеблей, ограждают от вредителей. В качестве подкормки используют хлебопекарную разновидность.
Дрожжами можно подкармливать перец на разных этапах роста, например сразу после высадки в теплицу, в период цветения и завязи плодов.
Такая подкормка почти безвредна, но в больших количествах она может повысить кислотность почвы.
Сухие дрожжи добавляют в лунки при посадке (2 г на ямку). Для полива под корень и на листья делают следующий раствор: 20 г сухих дрожжей смешивают с 300 г сахара, заливают 10 л теплой воды. Полученная смесь бродит 48 часов. Раствор разбавляют водой в пропорции 1: 10.
В ней содержится много полезных микроэлементов: фосфор, калий, кальций, магний, медь. Зола раскисляет почву, повышает морозостойкость растений, стимулирует рост, цветение и плодоношение, защищает от грибка и вредителей.
Один стакан золы заливают 1 л теплой дождевой воды, потому что она мягче. Настаивают 12 часов в тепле. Раствор процеживают, а затем разводят в 10 л воды. Этим составом увлажняют землю вокруг перцев. Обычно норма полива многих удобрений — 0,5—1 л на куст.
Еще один рецепт: смешать 20 г сухих дрожжей и по 200 г сахара, золы и куриного помета. Залить все теплой водой, оставить на солнце на три часа. После того как раствор перестанет сбраживаться, к нему добавляют 10 л воды, а потом поливают под корень.
Еще один хороший вариант для удобрения перцев. Приготовить такую подкормку просто: залить кипятком луковую шелуху, дать постоять составу два часа, далее воду слить, а остаток укладывать перед посадкой рассады на дно лунки.
В ней много калия. Чтобы приготовить подкормку, надо залить кожуру от трех бананов водой, дать настояться сутки. Получившимся раствором поливают растения под корень.
Средства для улучшения роста и развития растений и плодов. Они улучшают иммунитет, защищают от неблагоприятных условий и заболеваний. Добавляют биостимуляторы на разных этапах формирования растения.
- силк;
- циркон;
- гумат натрия;
- эпин-экстра;
- корневин.
Когда нужно подкармливать перцы
Вносить удобрения надо после дождя или полива, когда земля влажная. В сухую погоду можно случайно сжечь корни растения. После внесения удобрений грунт рыхлят.
Перец нуждается в подкормках всегда: после пересадки, при росте, цветении, завязи и даже при плодоношении. Если вовремя не удобрять растение, оно может замедляться в росте, вытягиваться, уменьшать урожайность.
Первое время молодые растения не удобряют.
Первую подкормку дают перцам в фазе двух настоящих листьев. Через неделю-полторы после пикировки удобряют смесью из 25 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 10 л воды. Через 10 дней подкормку повторяют.
3. После высадки в теплицу или в открытый грунт
Через две недели после нахождения посадок на улице растения подкармливают раствором из расчета на 10 л воды по 2 чайные ложки мочевины и суперфосфата. На каждое растение должно приходиться по 1 л раствора. Вместо этого можно подкормить перцы разведенным птичьим пометом в пропорции 1: 20 с водой.
Тепличные перцы удобряют азотом и фосфором. Раз в три полива добавляют в 10 л воды по 2 столовые ложки суперфосфата и селитры. За три недели до сбора удобрять перестают, потому что химические вещества могут попасть в плоды.
4. Во время активного роста
Вторая подкормка растения проводится в период образования завязей. Готовят раствор: 10 л воды, 10 г аммиачной селитры, по 25 г сернокислого калия и суперфосфата.
Дальше подкормки вносят только по необходимости (если сохнут листья, вытягивается стебель).
Важно: минеральные и органические подкормки должны чередоваться.
В открытом грунте нужно подкормить все перцы таким раствором: 10 л воды, 1 чайная ложка мочевины, 2 чайные ложки сульфата калия, 3 чайные ложки суперфосфата.
Важно: суперфосфат заранее (за сутки) заливают кипятком.
Через три недели удобряют растения суперфосфатом, сернокислым калием и древесной золой.
В качестве органики применяют раствор коровяка в пропорции 0,5 л на 10 л воды. В теплице используют комплексные удобрения с суперфосфатом, аммиачной селитрой.
Подкармливать растение нужно, только если по нему виден недостаток какого-то из химических веществ. Для этого используют калийные и фосфорные удобрения.
7. Подготовка земли осенью и весной
Почву важно подготовить заранее. Осенью закладывают под перекопку ведро компоста с 20 г суперфосфата на 1 кв. м. Если с осени грунт не подготовили, то можно весной удобрить его ведром перегноя и стаканом золы на 1 кв. м.
Общие правила подкормки перцев
Эта овощная культура хорошо отвечает на внесение удобрений. При правильном подходе урожай получится большим и вкусным. Есть несколько моментов, которые нужно учесть:
- все вещества вносят во влажную землю, чтобы не сжечь растения;
- надо чередовать использование минеральных и органических подкормок;
- вносить вещества не бездумно, а в соответствии с выявленными недостатками растений (например, скручиваются листья);
- важно не переборщить с удобрениями, лучше взять вполовину меньше подкормки, чем перекормить перец;
- не надо бояться использовать удобрения в холодную погоду.
Как определить, какой подкормки не хватает перцам
Не всегда можно сразу понять, недостаток какого элемента влияет на растение. Чтобы выяснить, что происходит с перцем, нужно внимательно посмотреть на его внешний вид.
Ниже представлена таблица, которая поможет вам вырастить здоровые посадки.
|Листья скручиваются, получается сухая окантовка
|Нехватка калия. Под каждое растение вносят 50 г золы. Проводят подкормку по листу калиевым удобрением
|Листья морщинистые, есть бугорки
|Недостаток кальция. В почву вносят мел, доломитовую муку и гашеную известь
|Листья желтеют, стебли вялые и тонкие
|Дефицит азота. Восполняют мочевиной (в пропорции 2 ст. л. на 10 л воды) в объеме одного стакана на растение. Или можно подкормить органикой: коровяк, настой трав, настой сорняков (1 : 5 с водой)
|Листья прижаты к центру, на них синие прожилки, нижняя часть фиолетовая
|Нехватка фосфора. Восполнять фосфатной мукой, суперфосфатом, фосфатным калием. Из органических удобрений подойдет птичий помет
|Листья как мраморные
|Недостаток магния. Растения опрыскивают калимагом (10 г на 5 л воды) или удобрением с магнием
|Листья скручиваются, становятся маленькими, побеги отмирают, цветы опадают
|Дефицит бора. Восполняют препаратом «Маг-Бор» по инструкции или борной кислотой — опрыскивание по листу
|Желтеет начало листа
|Нехватка железа. Подкормить сульфатом железа
Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер и опытный садовод, дает несколько полезных советов.
Причин, по которым у перцев не образовываются завязи в теплице, может быть несколько:
- высокая температура или резкие перепады температуры, при показателях выше +28 °C пыльца становится стерильной;
- плохая вентиляция;
- недостаток света;
- повышенная влажность воздуха;
- отсутствуют насекомые-опылители;
- избыток азота в почве.
Необходимо выявить и устранить возникшие проблемы. После этого удобрить перцы каким-либо народным средством или применить минеральное удобрение.
Из народных средств перец можно подкормить:
- Борной кислотой — 5 г порошка растворяем в небольшом количестве горячей воды. Затем разводим раствор водой до 5 л. Опрыскиваем кусты с утра или во второй половине дня.
- Йодом с молоком — в 1 л молока добавляем 10 мл йода. Норма полива — 200—250 мл под куст.
Из минеральных удобрений можно взять аммиачную селитру, суперфосфат, сульфат калия или любое комплексное удобрение. Также рекомендую обработать перцы средством, стимулирующим плодоношение («Завязь»).
Памятка для садовода: как и чем подкармливать перцы
Чтобы получить хороший урожай, достаточно соблюдать несколько правил:
1. Подготовку лучше начать с осени. Нужно проверить кислотность почвы, раскислить ее, если нужно, затем обработать компостом с 20 г суперфосфата.
2. Место для посадки искать в соответствии с севооборотом: не сажать перец два года подряд на одной грядке, внимательно подбирать предшественников.
3. Весной при выборе семян обратить внимание на время созревания и окраску. После посадки рассады нужно следить за температурой и влажностью. Затем провести пикировку перца и закалять растения на балконе или в теплице.
4. Подкармливать растения можно как органическими, так и минеральными удобрениями. Еще можно использовать народные средства, например луковую шелуху.
5. Чтобы определить, какого элемента не хватает растению, нужно посмотреть на его стебель, цветы и листья, они послужат индикатором. При использовании удобрений важно помнить о чередовании минеральных и органических средств.
6. Если возникнет проблема с завязью, нужно проверить условия произрастания: температуру, вентиляцию, влажность, количество азота в почве, наличие насекомых-опылителей.
Эксперт: Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер и опытный садовод