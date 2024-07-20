Народные приметы на 21 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 21 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 21 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 21 июля называют Летняя Казанская. Считается, что в этот день девятилетней Матроне явилась Божия Матерь и рассказала, где сокрыта икона. Позже, когда святыню обнаружили на пепелище, Иоанн Грозный приказал на том месте построить храм и основать женский монастырь. Сегодня помолиться иконе Казанской Божией Матери можно об исцелении болезней, благополучии детей и счастливой семейной жизни.
На Руси 21 июля также называли днем Прокопия Жнеца, из-за того что к этому числу начинали жать рожь. Православные верующие в этот день вспоминают христианского святого и великомученика Прокопия, прося его о том, чтобы жатва складывалась удачно.
Если к 21 июля поспела черника — пора жать рожь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже.
По обычаю 21 июля нужно заниматься сбором черники, которая восстанавливает зрение и защищает от рака и атеросклероза. Что еще можно делать 21 июля?
21 июля запрещено купаться в водоемах, так как, согласно поверьям, водяной еще не вернулся в свое царство и может утащить на дно. От чего еще стоит отказаться в это число?
Кристина Корчанова