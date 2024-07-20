12:32 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 21 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 21 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Агентство «Москва»

В народном календаре 21 июля называют Летняя Казанская. Считается, что в этот день девятилетней Матроне явилась Божия Матерь и рассказала, где сокрыта икона. Позже, когда святыню обнаружили на пепелище, Иоанн Грозный приказал на том месте построить храм и основать женский монастырь. Сегодня помолиться иконе Казанской Божией Матери можно об исцелении болезней, благополучии детей и счастливой семейной жизни.

На Руси 21 июля также называли днем Прокопия Жнеца, из-за того что к этому числу начинали жать рожь. Православные верующие в этот день вспоминают христианского святого и великомученика Прокопия, прося его о том, чтобы жатва складывалась удачно.

Приметы погоды 21 июля

Если к 21 июля поспела черника — пора жать рожь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в этот день, читайте ниже.

  • Воробьи дерутся — будет стоять солнечная погода.
  • Дождь начался после полудня — будет лить до конца дня.
  • Пчела укусит — ожидайте засуху.
  • Дождь будет идти в безветренную погоду — лить будет еще долго.
  • Какая погода простоит 21 июля — такая будет и 2 августа.

Что можно делать 21 июля

По обычаю 21 июля нужно заниматься сбором черники, которая восстанавливает зрение и защищает от рака и атеросклероза. Что еще можно делать 21 июля?

  • В этот день стоит сходить в церковь и помолиться иконе Казанской Божией Матери.
  • В день Прокопия Жнеца девушкам рекомендуют выходить замуж. Считается, что такие союзы будут счастливые и долговечные.
  • Чтобы избавиться от болей в спине, в этот день можно срезать колосья и сделать из них пояс.
  • 21 июля нужно заниматься бытовыми делами, так как они пойдут на лад, а любая работа будет даваться легко.

Что запрещено делать 21 июля

21 июля запрещено купаться в водоемах, так как, согласно поверьям, водяной еще не вернулся в свое царство и может утащить на дно. От чего еще стоит отказаться в это число?

  • Этот день нельзя проводить в одиночестве и молчании, иначе весь год будет таким.
  • В день Прокопия Жнеца нельзя лениться, в противном случае — навлечете беду.
  • Не рекомендуется принимать важные решения в этот день, лучше просто строить планы на будущее.
  • Стоит вернуть билеты на самолет или поезд и отказаться от дальних поездок, так как они могут не сложиться.

Кристина Корчанова

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