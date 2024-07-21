15:13 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 22 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 22 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

В народном календаре 22 июля называют днем Панкратия и Кирилла. Считается, что в это число созревают первые огурцы. Для того, чтобы урожай культуры в следующем году получился хорошим, хозяйка должна провести специальный обряд: сорвать первый созревший огурец и закопать его в секретном месте на огороде.

Православные верующие в этот день вспоминают двух священномучеников — Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Панкратий родился еще при жизни Иисуса и был учеником апостола Петра. Свою жизнь святой посвятил христианскому просвещению народа и был убит язычниками за свою веру. Кирилл Гортинский был епископом в городе Гортина, где возвращал язычников ко свету Божьему, а в глубокой старости склонил свою голову за веру.

Приметы погоды 22 июля

Раньше считали, что карканье ворон в этот день приводит к беде. Однако сегодня ученые считают, что таким образом птицы просто считают вслух. О других приметах погоды, связанных с днем Панкратия и Кирилла, читайте ниже.

  • В ночь на 22 июля будет стоять темная луна — утром начнутся дожди.
  • Тусклые звезды будут на небе — пройдет гроза.
  • Утром пройдет моросящий дождь — днем будет стоять хорошая погода.
  • Сколько птиц в этот день в небе увидишь — столько и хороших новостей стоит ждать.
  • Много муравейников в лесу появилось — ожидайте долгую и холодную зиму.
  • Лягушки расквакались — к солнечной погоде.

Что можно делать 22 июля

По обычаю 22 июля нужно начинать делать заготовки на зиму и варить варенье из черники, защищающей от рака и атеросклероза. О том, что еще стоит делать в этот день, читайте ниже.

  • Считается, что 22 июля можно переезжать в новое место, так как жизнь там пройдет в радость.
  • В это число стоит помолиться о даровании житейской мудрости и исцелении недугов священномученику Панкратию.
  • Рекомендуется варить кисели и компоты из черники и угощать ими странников, тогда добро обязательно вернется.
  • Девушки могут в этот день есть чернику, ягода принесет им красоту и удачу.

Что запрещено делать 22 июля

22 июля категорически запрещено конфликтовать с родственниками, чтобы не испортить жизненную карму. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, за добро, совершенное в это число, — воздастся. Кроме того, помогать другим полезно для здоровья.
  • Запрещено кричать и вызывающе себя вести, иначе накликаете беду.
  • Не стоит в этот день отправляться на охоту, она определенно не сложится.
  • Не рекомендуется брать деньги в долг — его будет тяжело отдавать.

Кристина Корчанова

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