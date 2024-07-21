Народные приметы на 22 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 22 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 22 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 22 июля называют днем Панкратия и Кирилла. Считается, что в это число созревают первые огурцы. Для того, чтобы урожай культуры в следующем году получился хорошим, хозяйка должна провести специальный обряд: сорвать первый созревший огурец и закопать его в секретном месте на огороде.
Православные верующие в этот день вспоминают двух священномучеников — Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Панкратий родился еще при жизни Иисуса и был учеником апостола Петра. Свою жизнь святой посвятил христианскому просвещению народа и был убит язычниками за свою веру. Кирилл Гортинский был епископом в городе Гортина, где возвращал язычников ко свету Божьему, а в глубокой старости склонил свою голову за веру.
Раньше считали, что карканье ворон в этот день приводит к беде. Однако сегодня ученые считают, что таким образом птицы просто считают вслух. О других приметах погоды, связанных с днем Панкратия и Кирилла, читайте ниже.
По обычаю 22 июля нужно начинать делать заготовки на зиму и варить варенье из черники, защищающей от рака и атеросклероза. О том, что еще стоит делать в этот день, читайте ниже.
22 июля категорически запрещено конфликтовать с родственниками, чтобы не испортить жизненную карму. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова