10:53 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Дерматолог назвала шесть подручных средств на случай, если укусил комар

Некоторые из них найдутся на любой кухне.

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Источник: CDG

Летом людям немало неудобств доставляют комары. Конечно, сейчас есть репелленты и кремы, избавляющие от зуда после укусов этих насекомых, однако подобные средства не всегда под рукой. Чем их можно заменить? Это в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснила врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова.

1. Листья алоэ вера

Они известны своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Нужно срезать лист алоэ, выдавить из него сок и нанести его прямо на место укуса. Если нужно, можно повторять процедуру несколько раз в день.

2. Эфирное масло чайного дерева

Это средство обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, избавляет от зуда и предотвращает развитие инфекции. Нужно смешать несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом, а потом нанесите на место укуса. Так можно делать два-три раза в день.

3. Мед

Продукт обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Кроме того, мед может ускорить заживление кожи. Его нужно нанести на место укуса и оставить на 15−20 минут. Затем надо смыть мед теплой водой.

4. Пищевая сода

Она помогает нейтрализовать кислотность укуса, уменьшить зуд и воспаление. Нужно смешать чайную ложку пищевой соды с водой до образования пасты. Потом необходимо нанести ее на место укуса и оставить там на 10−15 минут, затем смыть. Средство можно использовать один-два раза в день.

5. Овсянка

Ее тоже используют как успокаивающее средство для кожи. Нужно измельчить овсяные хлопья и смешать их с водой до образования пасты, нанести ее на место укуса и тоже оставить на 10−15 минут, а потом смыть. Можно добавить овсянку в ванну и полежать в ней 20−30 минут.

6. Листья базилика

Их тоже можно использовать как средство для кожи. В составе листьев базилика содержатся соединения, обладающие противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Использовать продукт очень просто. Нужно размять несколько свежих листьев базилика и нанести полученный сок на место укуса, оставить на 10−15 минут, а потом смыть. При необходимости можно повторить процедуру.

«Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и возможного лечения», — подчеркнула дерматолог.

Ранее мы рассказывали, можно ли заразиться какой-нибудь инфекцией от укуса комара.

Айгуль Сабитова

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