Дерматолог назвала шесть подручных средств на случай, если укусил комар
Некоторые из них найдутся на любой кухне.
Некоторые из них найдутся на любой кухне.
Летом людям немало неудобств доставляют комары. Конечно, сейчас есть репелленты и кремы, избавляющие от зуда после укусов этих насекомых, однако подобные средства не всегда под рукой. Чем их можно заменить? Это в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснила врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова.
Они известны своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Нужно срезать лист алоэ, выдавить из него сок и нанести его прямо на место укуса. Если нужно, можно повторять процедуру несколько раз в день.
Это средство обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, избавляет от зуда и предотвращает развитие инфекции. Нужно смешать несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом, а потом нанесите на место укуса. Так можно делать два-три раза в день.
Продукт обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Кроме того, мед может ускорить заживление кожи. Его нужно нанести на место укуса и оставить на 15−20 минут. Затем надо смыть мед теплой водой.
Она помогает нейтрализовать кислотность укуса, уменьшить зуд и воспаление. Нужно смешать чайную ложку пищевой соды с водой до образования пасты. Потом необходимо нанести ее на место укуса и оставить там на 10−15 минут, затем смыть. Средство можно использовать один-два раза в день.
Ее тоже используют как успокаивающее средство для кожи. Нужно измельчить овсяные хлопья и смешать их с водой до образования пасты, нанести ее на место укуса и тоже оставить на 10−15 минут, а потом смыть. Можно добавить овсянку в ванну и полежать в ней 20−30 минут.
Их тоже можно использовать как средство для кожи. В составе листьев базилика содержатся соединения, обладающие противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Использовать продукт очень просто. Нужно размять несколько свежих листьев базилика и нанести полученный сок на место укуса, оставить на 10−15 минут, а потом смыть. При необходимости можно повторить процедуру.
«Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и возможного лечения», — подчеркнула дерматолог.
Ранее мы рассказывали, можно ли заразиться какой-нибудь инфекцией от укуса комара.
Айгуль Сабитова